Habló Cristina y dijo de todo

“Estamos en un momento muy grave institucionalmente. No pueden seguir comportándose como una corporación”, agregó.

También apuntó a los medios de comunicación: “Ya no es necesario hacer desaparecer materialmente a los dirigentes políticos, sino que con lo mediático se los suprime”, sostuvo y remarcó que “los medios de comunicación titulan corrupción, aquél es un corrupto, aquella es una corrupta, cuentan cosas que no existen en los expedientes judiciales”.

“Yo siempre di la cara y la voy a seguir dando. Sería bueno que no solo apareciera mi cara”, cuestionó en referencia al “anonimato de quienes deciden determinado tipo de causas” y luego de recordar que nunca vio en los medios el rostro de dos de los camaristas que la escuchaban, Petrone y Barroetaveña.

“Yo no voy a pedir ningún sobreseimiento, mi abogado dijo que lo tenía que pedir, pero no. Voy a pedir aplicar la ley y la Constitución a todos y a todas”, concluyó la expresidenta tras casi una hora de exposición dirigiéndose al presidente de la sala I de la Cámara Federal de Casación, Daniel Petrone .

