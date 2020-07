Hablan los padres de Cristian Matías Núñez el policía asesinado en San Jorge: piden justicia

Por Romina Martinez Parfeniuk

De a poco se va develando qué pasó con Matías Núñez, asesinado por un exonerado de la bonaerense, en un confuso episodio el miércoles 22 de julio en el barrio San Jorge. Infosur Diario estuvo en su barrio, habló con sus amigos y con sus padres para que todos conozcan quién era “Marcos” como muchos le decían.

Cristian Matías Isidro Núñez, tenía 23 años. Esa el hijo mayor de Walter Núñez (43) e Ivonne González (38). Conocido fanático de River Plate, en su infancia jugó al futbol en Unión Varelense y en La Esmeralda de la zona. Curso la primaria en la Escuela 49 y la Secundaria en la Homero Manzi. En su familia hay muchos integrantes de la fuerza y con esfuerzo y dedicación hace dos años egreso de la Policía Bonaerense y fue incorporado en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

Su muerte golpeó no sólo a su entorno familiar sino a toda una comunidad, que lo conocía y con quienes había compartido su infancia, adolescencia y sus días hasta que recibió el disparo del arma del policía exonerado en 1996, Miguel Arturo “Manzanita” Correa, hecho que investiga la fiscal de la UFI 6 de la Dra. Maiola, ya que en un primer momento se habló del robo de un celular y de allí el disparo mortal.

Actualmente, el ex uniformado se encuentra detenido por el hecho acaecido en la siesta del miércoles 22 del corriente mes en la esquina de las calles 517 y 568 en el barrio San Jorge de Varela.

“Mi hijo era un chico bueno”

“Están ensuciando el nombre de mi hijo. El era funcionario de UTOI de La Matanza. Me lo mataron como a un perro” contó Walter padre de Matías.

“A mi hijo lo mató un señor que todos saben que vende drogas, que vive en el barrio Chacabuco y que tengo pruebas de que tiene connivencia con la policía porque el día que mataron a mi hijo le pusieron protección en su casa y no nos dieron protección, ni seguridad a nosotros los familiares de la víctima” relató.



“Somos una familia de trabajadores y humildes. Criamos a nuestros hijos como correspondía y este señor nos lo quitó. Solo queremos justicia” aseveró el padre del joven uniformado de la bonaerense.



Dolor de su madre

Rota por dentro y entre sollozos y lagrimas, Ivonne narra aquel miércoles donde tomó mates con su hijo que estaba de franco y vivía en su casa con sus hermanos, relató que salieron a hacer las compras y que él le pidió que le realizara milanesas para el almuerzo. “Me dijo que le cocine milanesas y tortilla de papa, luego me dio un beso que ya venía para comer y no volvió más. Quedó la comida esperándolo” recordó y exclamó “Quiero justicia. Mi hijo era un chico bueno, trabajador, conocido y querido en todos lados. Y nos lo quitaron”.

Al ser consultados sobre cómo su hijo decidió interesarse a la fuerza, Walter recordó “Matías siempre fue muy amiguero. Tenía amigos en todo lados, lo conocían en todos lados eso se ve reflejado en todo el aprecio que se ve plasmado en las redes sobre él… nosotros somos una familia que nunca tuvo conflictos y Matías se llevaba bien con todos” expresó Walter.

“ Hoy tenemos la desafortunada noticia de que un delincuente le quitó la vida…tal vez otra sería la historia si mi hijo hubiera efectuado disparos contra ellos, matando a dos o tres ,que iban a decir que era gatillo fácil, y pedimos que se juzgue a gente que tiene connivencia con personal de la policía de Florencio Varela” sentenció el padre del policía del UTOI.

“Que se diga la verdad”

Los Núñez piden justicia por el asesinato de su hijo, pero además clamaron por que “se limpie el buen nombre de mi hijo. Desde la policía se hizo circular la versión de que era un delincuente, pero él era un funcionario de la fuerza que salía todos los días a trabajar” y sentenciaron “esto no pude quedar así, vamos a ir hasta las últimas instancias para que se sepa la verdad y se haga justicia por Matías”.

Miedo a hablar

Ésto fue lo que Walter se encontró al investigar en la zona donde mataron a su hijo “hay mucha gente que vio y que escuchó, pero no quieren hablar tienen miedo” . “Hay una testigo que nos contó que a él lo dejaron morir. Matías les decía a sus camaradas de la DDI que era policía y no lo ayudaron, lo esposaron y lo dejaron morir” remarcó Núñez y sentenció “sabemos que a él le implantaron ese celular al lado de mi hijo. La testigo que nos contactó nos dijo que a él la policía le saca un solo teléfono, por eso queremos que la fiscal investigue bien, acá hay videos que tenemos que muestran a la propia policía en actitud sospechosa. No queremos que la muerte de Matías quede impune”.

Los padres de Matías tiene muchas dudas del hecho, las imágenes que pudieron ver sobre el lugar donde fue herido su hijo, los elementos que se encontraron, la posición en la que quedó el arma reglamentaria y los celulares “hay muchas cosas que vimos en imágenes, en videos y hablando con la gente de esa zona que nos hace pensar que armaron todo para hacerlo pasar como que él era un delincuente, pero todos saben que eso no es así” remarcaron.

Desconfianza en la policía local y en la justicia



Walter e Ivonne luego de crimen contra su hijo comenzaron a recabar pruebas en contra de quienes estuvieron junto al ex policía apodado “Manzanita”, pero dudan de presentarla en la fiscalía. “Nuestro abogado va a presentar las pruebas que tenemos, pero no confío en la señora Maiola, ni en la policía” exclama Núñez y asiente en su relato aseverando “El día que fuimos a hablar con ella no nos dio nunca una respuesta. Solo nos manifestó que mi hijo había ido a robar y que por eso le habían dado un tiro… me atendió en el estacionamiento de la fiscalía, otro día me atendieron unos policías en la vereda, pero al asesino de Matías lo recibió en su despacho”.

“Maiola no se venda”

En la mañana de ayer, familiares y allegados se congregaron por segunda vez en la semana, en las puestas de las Fiscalías y Defensorías de Florencio Varela para reclamar la detención de todos los participes en el crimen del uniformado de la UTOI.

Al grito de ” Maiola no se venda… queremos a todos presos y que dejen de manchar el nombre de Matías” permanecieron por varias horas en las puertas de la sede judicial los padres del policía de la bonaerense Cristian Matías Núñez a ser atendidos por la Fiscal.

” A mí hijo lo enterramos el lunes y aún no sabemos nada de la autopsia. Tampoco de la pericia en el celular, ni la procedencia del otro aparato que le pusieron a mí hijo, para decir que fue baleado por robar un teléfono” expresó Ivonne madre de Matías a este medio.

Según contaron, se acercaron a la sede de av. Pte Perón y Pringles dado a que uno de los presentes en el crimen debía presentarse ante la fiscal. “Queremos que todos paguen por lo que hicieron, y que la fiscal deje de creerle a ellos y busque la verdad. Matías no era ningún chorro era un policía” sentenció la mujer que perdió a su hijo de 23 años en una sospechosa situación el pasado 22 de julio en el barrio San Jorge.