Grave denuncia contra Clínica Santa Clara: “llévatelo o paso a tu papá con pacientes con covid”

Por Romina Martinez Parfeniuk

Celeste está indignada, y no es para menos, Aníbal Molina, su padre de 65 años paciente diabético y con dos ACV , estuvo internado como afilado de PAMI varias ocasiones en la Clínica Santa Clara en la cual denuncia que fue “mal atendido, mal tratado por su patología”, “permaneció sin calmantes tras una operación”, “intentaron sacarlo de la clínica sin ser visto por un cirujano y hasta lo amenazado con ser internado con pacientes con covid.

“La jefa de piso me amenazó que si no me lo llevaba lo iba a mandar a una habitación con un paciente de Covid19″ contó la mujer que este sábado a las 10 de la mañana, se congregará frente a la clínica de calle Pueyrredón 349, en Villa Vatteone de Florencio Varela junto a familiares de otros pacientes que también denuncian haber padecido situaciones similares.

En su relato, Celeste narró que su padre un paciente diabético ingresó al nosocomio sin poder movilizarse y con dos dedos de uno de sus pies en estado gravísimo y para ser amputados. ” Me lo mandaron a casa el 13 de septiembre, sin las curación y sin haberlo visto el cirujano” expresó al iniciar lo que sería una serie de dramas y dolor para su padre.

“En casa le hice las curaciones, sin ambulancia y nunca cumplieron con lo que me dijeron que ´iban a monitorear su evolución con llamadas a mi papá´…a los tres días tuve que traerlo nuevamente porque el resto de los dedos de su pie estaban morados y el cuadro se le había agravado… me dieron turno en los consultorios frente a la clínica para el 30, lo trajimos en una camioneta porque la ambulancia se pide con 48 hs de antelación, al llegar no estaba el médico y me lo dejaron internado” contó la mujer y aclaró que allí comenzaría con el dolor de ver a su papá desmejorarse, ponerse mal y sufrir de dolor ante la falta de asistencia.

Relato del dolor



“El día 30 de Septiembre mi papá ingresó por guardia luego de 2 semanas de haber sido operado (amputación de 2 dedos del pie) ya que la infección al ser diabético no paro y siguió… Siguió por negligencia porque lo mandaron a realizar un estudio en Quilmes, el cual no se pudo concretar por no poder dejar en posición recta el cuerpo, ya que sufrió 2 ACV hace un par de años. En vez de ponerle anestesia y saber con certeza donde tenían que amputar, no fue de preferencia, no hacer tal estudio. El 6 de octubre nos confirman que ese jueves 8 se va a realizar la amputación de la pierna afectada. El miércoles 7, le cortan todo tipo de medicación a mi papá (incluyendo insulina, calmantes, etc) ya que tenía que tener 12 hs de ayuno absoluto para ingresar al quirófano. El jueves 8 por la mañana, mi papá ingresa a quirófano con la ilusión de que su dolor tenga un fin y para nuestra sorpresa y la de él, no se hace la operación. El jefe de traumatología dice que no lo va a operar ya que faltaba (para él) una radiografía de rodilla (él tenía una prótesis). En la clínica una semana tuvieron internado a mi papá y no le hicieron la placa, pero lo más lamentable es que, nadie se dio cuenta de la prótesis porque en esos 7 días el traumatólogo nunca lo vio a mi papá…. Después de discutir para que hagan algo con el dolor de mi padre conseguimos que otro traumatólogo operara a mi papá , ya que su vida corría peligro”.

Indignada: “Lo encontré a mi papá gritando de dolor, luego de la operación no lo controló nadie, no lo medicaron y me le dieron el alta ”

Tras la operación donde apuntan parte de la pierna de Aníbal Molina (8/10) narró su hija “salió bien (dentro del Estado crítico de mi papá) estábamos muy contentos, pero no sabía que vendría algo peor… sin ser medicado, sin ser controlado y a horas de haber sido operado (amputado) recibimos la noticia que le habían dado de alta, que mi papá estaba de alta, siendo que no habían pasado 24 hs de la cirugía, ni el traumatólogo paso a ver su herida y mucho menos dejó alguna indicación para que los enfermeros puedan hacer la curación correspondiente”.



A partir de ese momento dado a que Celeste se niega a sacar a su papá de la Clínica Santa Clara por no haber recibido curación luego de la operación en su pierna es que decidió radicar la denuncia en la Comisaria Primera de Varela.

“ El viernes 9, mi papá pasó la noche sin medicación ya que para ellos, él no estaba internado, y me decían al reclamarles atención que sólo le pasaban suero por consideración´….“ contó la vecina e hija de Aníbal y remarcó “Le sacaron todo tipo de medicación y moría de dolor!!! Lo encontré gritando de dolor porque no fue cualquier cosa, a él le hicieron la amputación de pierna completa!”.

“Qué hace este tipo acá… tiene el alta…llévatelo o voy a pasar a tu papa a una habitación con pacientes con covid”

“La verdad, en esa clínica sólo quieren ver muertos, nada cambio, nadie da respuestas” exclamó al contar cómo su papá Aníbal pasó sus días interna en la “Santa Clara”.

Desesperada para que se conozca lo malos trato, Celeste enumeró lo que le dijo la doctora encargada del piso ese fin de semana. “Me tuve que aguantar los insultos y malos tratos de la doctora de turno y que a modo amenazante me dijo ´voy a pasar a tu papá a una habitación con pacientes de covid…” y no es todo, la mujer conto que la médica “le dijo a él y a mi mamá ´Molina espera tranquilo a tu compañero que tiene covid 19´… Mis padres son personas mayores lloraban de miedo. Me decía que se iba a morir de covid…tengo mucho miedo hija, me decía” contó.

La joven que lleva adelante la denuncia contra la Clínica Santa Clara de Florencio Varela resaltó que dado el mal trato que sufrieron decidió sacar a su papá del nosocomio. “Cuando fui a pedirles que lo medicaran para el dolor, la médica de piso me dijo “ Vos sos boluda, te estoy diciendo que te lo lleves a este tipo de mi clínica, está de alta…Flaca, me tenés podrida… voy a pasar a tu papá a una habitación con pacientes de coronavirus…”

Aníbal es un adulto mayor, con patologías graves , dolores por las amputaciones y depresión tras las mismas. El trato que según su hija recibieron en el nosocomio de Gral. Juan M. de Pueyrredón 349, Varela, deja mucho que desear. “Lo que hizo esta mujer es muy grave… no tuve otra opción que llevármelo a mi casa… en la Clínica Santa Clara me lo estaban condenando a sacarlo en un cajón. Solo pido que investiguen porque el de mi papá es uno de muchos casos” enumeró la hija del paciente de 65 años.

Reclamaran el sábado en las puertas de la clínica



La mujer que aun espera un llamado de los médicos y directivos de la clínica, para ver como evoluciona su padre contó que este sábado a las 10 de la mañana se acercaran a el nosocomio junto a familiares de más pacientes que sufrieron malos tratos y mala atención allí “ Queremos que nos acompañen todos los que sufrieron en esta clínica, que en vez de curarte quieren dañarte más. Lo hicieron con mi papá y lo hacen con muchos pacientes. Esto se tiene que acabar. No se qué esperan para cerrar esa clínica” y sentenció “Si la ambulancia lo vuelve a traer a mi papá acá, me lo van a poner en una habitación con pacientes de coronavirus y no lo saco más vivo”