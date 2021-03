Glosario de San Patricio: las expresiones irlandesas que explican el significado de esta celebración

Megaestafa en Varela: la Justicia que desalojó a los vecinos, no puede garantizar la seguridad en el predio

Full irish breakfast: para los irlandeses, no hay mejor cura de la resaca que un completo desayuno con lonchas de panceta, salchichas, budín negro (morcilla) y budín blanco, champiñones, huevos fritos, judías cocidas y pan de soda.

What’s the craic?: cuando los irlandeses hablan de “the craic” or “the crack” se refieren a los chismes, noticias divertidas y/o conversaciones agradables, que en la mayoría de las ocasiones, se dan en sus tradicionales pubs.

Kiss me, I’m Irish: es una expresión que puede verse en muchas remeras durante San Patricio. Lo cierto es que su origen está relacionado con la Piedra de Blarney. Según una tradición de siglos, el besarla le da las personas el don de la elocuencia y persuasión. Esta roca icónica se encuentra en una pared del castillo de Blarney, en Irlanda, construido en 1446 por Dermot McCarthy, rey de Munster, en el sitio de un castillo derruido del siglo XIII.

Esmerald Island: o “isla esmeralda” es como se la llama a Irlanda por sus increíbles paisajes verdes. Es por eso que el verde es el color característico de este país y no puede faltar en ningún festejo de San Patricio. La tradición dice que las personas que se visten de verde durante esta celebración pueden evitar ser vistas por los “leprechauns” y evadir sus travesuras.

