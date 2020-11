Gastronomía al aire libre, arrancaron las peatonales gastronómicas en Varela

Varela: decretan un día de Duelo, con el izamiento a media asta de la bandera varelense por el fallecimiento del ex intendente y ex concejal Julio Alberto Carpinetti

La atención al cliente es un factor también fundamental en el sector: darle el mejor trato y ofrecerle calidad de productos, seguramente hará que vuelva a elegir y tenga ganas de regresar. Además, esto tendrá un efecto inmediato en la recomendación hacia otras personas. Todo lo contrario ocurrirá si la atención es mala y los productos no colmaron las expectativas.

Es que para conseguir un resultado óptimo (algo crucial en el negocio de la gastronomía) hay que invertir en los elementos que sean necesarios, más allá de conformar un equipo de humano de trabajo estable y competitivo, no importa si se trata de un comercio con local (como un restaurante) o un emprendimiento de elaboración con venta directa (como servicios de catering o pastelería).

De esta manera los comercios de gastronomía y en el horario permitido, pueden ocupar media calzada con mesas, que deben tener una distancia entre ellas, no menor a los dos metros. Así se garantiza la circulación de las personas y el movimiento de los vecinos frentistas de los lugares involucrados.

Continue Reading

Advertisement