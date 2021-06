Fuerte apoyo de intendentes y “La Territorial” a la candidatura de Santilli

Por “La Territorial” estuvieron presentes Alex Campbell (Diputado Provincial), Lucas Delfino (Hurlingham), Martiniano Molina (Quilmes), Santiago López Medrano (San Martín), Alejandro Finocchiaro (La Matanza), Agustina Ciarletta (San Fernando), Gastón Di Castelnuovo (Ituzaingó), Gabriel Mércuri (Lomas de Zamora), Leandro Costa (Escobar), Ezequiel Pazos (José C. Paz), Santiago Mac Goey (Cañuelas), Rubén Barabani (Ezeiza), Evert Van Tooren (Esteban Echeverría), Segundo Cernadas (Tigre), Guido Giana (Presidente Perón), Rita Salaverry (Luján), Pablo Alaniz (Florencio Varela) y Carlos Kambourian (Malvinas Argentinas).

Horacio Rodríguez Larreta , junto con los intendentes Diego Valenzuela (3 de Febrero), Néstor Grindetti (Lanús), Julio Garro (La Plata), el diputado nacional, Cristian Ritondo, referentes de la Agrupación “La Territorial” y los ex intendentes Ramiro Tagliaferro (Morón) y Nicolás Ducoté (Pilar), mantuvieron un encuentro en el municipio de 3 de Febrero donde brindaron un fuerte apoyo a la candidatura de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires.

