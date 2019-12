Fue testigo en una causa y ahora la fiscal lo sindica como autor del crimen: ” Nuestro hermano es inocente, su DNI está en la causa como testigo y ahora lo detuvieron culpandolo de esa muerte en el campito de la avioneta” 

Por Romina Martinez Parfeniuk

En los últimos tiempos comenzaron a manifestarse en las dependencias del Departamento Judicial de Quilmes familias denunciando detenciones sin pruebas, causas inventadas, fiscalías y Juzgados de Garantías que dictan prisiones preventivas sin elementos y a personas que no tienen nada que ver con las causas. Así le sucede a Juan Carlos Rodríguez (43) quien en marzo de este año fue testigo de la Policía – Comisaría Segunda de Varela- en la causa por la muerte de Joel Carbajal en el campito de la avioneta de Villa Argentina y a quien el 13 de noviembre último la UFI 2 a cargo de la Dra Mariela López ordenó su detención como autor del crimen antes mencionado. Sus familiares denuncian que la fiscal solicitó la preventiva , que no tomó las pruebas que lo descartan en el hecho porque todos los testigos son de su entorno. ” Queremos que se sepa la verdad de quién mató a Carbajal. Hay testigos no solo de la familia de que él estuvo ese día en una fiesta, de que la policía lo llevo como testigo y no entendemos porqué la fiscal lo sindica con autor de un crimen” dijeron.

Ana Maria Rodríguez está indignada y lo dice a viva voz, su hermano Juan Carlos, empelado de comercio de un local de CABA fue detenido hace más de un mes ” injustamente”. ” En marzo de este año a él lo agarran policía de la Segunda de Varela para que sea testigo en un caso. Le sacan el DNI, le hacen copia y lo llevan de testigo” hasta ahí normal situación, pero el pasado 13 de noviembre le allanaron su casa de barrio San Nicolás; buscaban armas, drogas y elementos de una víctima fallecida contó la mujer .

” Se lo llevaron de mí casa imputado por la muerte de un muchacho de apellido Carbajal, en la que fue testigo de la Policía” y prosigue ” nos enteramos cuando vinimos a fiscalía y acá nos dijeron que ‘tres testigos que fueron a comprar drogas con Carbajal al campito de la avioneta vieron su Dni en la causa lo señalaron como el autor del crimen”.Al ser consultada sobre el hecho la vecina que denuncia que su hermano es un perejil detenido injustamente narró ” el 2 de marzo todos estuvimos en la casa de unos conocidos celebrando el cumpleaños de un familiar. Nos volvimos en remis a las 3 de la mañana, tenemos fotos de ese día, testigos del lugar y hasta del remisero que hizo el viaje, pero la fiscal López no nos toma las pruebas, pide su prisión preventiva y lo quiere culpan por algo que no es cierto”.

Según los familiares de Rodríguez todo es muy llamativo ya que ” el DNI de Juan Carlos está en la causa porque días después de la muerte de Carbajal ( marzo 2019) lo pararon policías de Varela Segunda, se lo llevaron como testigo y el 13 de noviembre vinieron allanaron mí casa y se lo llevaron detenido por ese crimen” dijo una de las hermanas del joven que además de trabajar en un comercio de CABA integra como delegado el Sindicato de Empelados de Comercio.

” Acá quieren tapar a los verdaderos culpables deteniendo a mí hermano. Queremos que la policía que lo llevó como testigo y la fiscal López digan la verdad porque él es inocente. Y esta es una causa armada que perjudica a un trabajador”.

Muerte de Carbajal

Según contaron, la causa por la muerte de Joel Carbajal (2-3-19) en el “campito de la avioneta” conocido también como ” el campito de los Paisa” donde jóvenes van a abastecerse de estupefacientes; Joel fue baleado por personas desconocidas en presencia de tres personas que estaban aguardando para adquirir la droga.

Días más tarde, personas de la zona encontraron el cuerpo sin vida de Carbajal y efectivo de la Comisaría Segunda de KM 26 “levantaron” en la vía pública a Juan Carlos Rodríguez y otros como testigos de procedimiento; le solicitaron sus documentos de identidad que quedaron a anexados en la causa a cargo de la UFIJ 2 de la fiscal López.

El 13 de noviembre policías de civil allanaron la casa de la familia Rodríguez buscando un arma, dorgas y demás pertenecías que le habrían robado a Carbajal antes de su muerte. ” No encontraron nada del lo que vinieron a buscar, pero igual se llevaron a mí hermano” dijo Ana Maria y remarcó ” el otro día participe de la marcha que se hizo a la comisaría de KM 26 con los familiares de Maidana y el comisario me dijo que ‘ mí casa es donde se vende droga’ y quiero que eso se aclare”.

Reclaman su libertad

Por último la mujer aclaró “Nosotros somos todos gente trabajadora, no nadamos en nada raro. Mí hermano es un perejil que levantaron como testigo y ahora lo meten en esa causa si pruebas” y sentenció ” el tiene que estar en libertad porque no tiene nada que ver. Toda una vida de trabajo, buen padre, bien vecino, buen compañero de trabajo”.

Y la vecina de San Nicolás le envío un mensaje a los servidores de la justicia “Le pedimos a la fiscal López que libere a mí hermano que es inocente y que busque a los culpables reales”.