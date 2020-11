Quilmes: fue a la peluquería de la ex y al no encontrarla mató al dueño del local, baleó a una policía y se disparó en la cabeza. Está grave

Fuentes policiales y judiciales informaron que, tras el homicidio, el hombre se dirigió hasta una peluquería ubicada entre las avenidas Zapiola y Mosconi, donde trabajaba la mujer. Al no encontrarla en el lugar; hirió a un empleado, acto seguido se dirigió con su vehículo hacia la comisaría 5°; ingresó y efectuó otros disparos. Uno de los tiros rozó en el rostro de una agente, que fue trasladada a una Unidad de Pronta Atención (UPA) y ya se encuentra fuera de peligro mientras que otro de los tiros hirió en el hombro a una uniformada.

Un hombre con antecedentes de violencia de género mató a otro cuando se presentó a la casa de su expareja y, al no encontrarla, se dirigió a la comisaría de La Cañada, donde hirió a dos policías e intentó suicidarse, informaron anoche fuentes policiales y judiciales. El hecho se inició cerca de las 19 horas en una vivienda de la calle Jujuy al 3800 de Quilmes. Allí, un hombre identificado como Rolando Delgado intentó ingresar a la vivienda que es alquilada por su expareja, pero, al recibir la negativa del dueño de la casa, lo mató a tiros.

