Florencio Varela pone a punto los centros de salud para posibles contingencias

El intendente Andrés Watson recorrió los centros de salud Villa Vatteone y San Francisco, donde se realizaron trabajos de refacción para brindar una atención diferenciada para posibles pacientes con patologías respiratorias y no respiratorias, en el marco de la pandemia del COVID-19.

En este sentido, el secretario de Salud, Rubén Trepichio, quien también participó de la recorrida, explicó: “Estamos reacondicionando los centros de salud, preparándonos para una masiva y eventual llegada de Coronavirus a nuestro distrito, en caso de tener que atender pacientes con sintomatología respiratoria mucho más frecuente a lo habitual”.

“En los Centros de Salud que tenemos mayor entrada, estamos transformando sectores con dos espacios, uno para respiratorios y otro para no respiratorios”, agregó Trepichio en el marco de otra medida que impulsa el Municipio para achicar una posible curva de casos y aliviar al sistema de salud.



Antigripal

La máxima autoridad sanitaria del distrito también se refirió a la llegada y a la aplicación de la vacuna antigripal: “comenzamos a recibir las dosis; esto es algo muy importante para contribuir al objetivo de aplanar la curva, para que las personas no tengan enfermedades como la gripe, lo que llevaría a tener más consultas médicas”.

Con respecto a la aplicación de las dosis que ya recibieron más de 3215 vecinos, resaltó: comenzamos a vacunar en algunos centros de salud y estamos saliendo con equipos en el territorio, para que la gente no se movilice y podamos aplicarle la vacuna cerca de sus domicilios”.

La vacunación incluyó a los profesionales de la salud de los distintos CAPS desde el día sábado y lo seguirán haciendo durante toda la semana.

Trepichio aclaró que “la vacuna no cubre ni previene el Coronavirus, pero sí previene la gripe que es un factor que nos puede llegar a complicar en la doble circulación de virus (influenza y COVID-19), entonces esto va a disminuir las consultas en el sistema sanitario”.

Es importante destacar que la vacuna antigripal es gratuita y para mayores de 65 años o para personas que pertenezcan a los grupos de riesgo, con patologías como diabetes, insuficiencia renal, enfermedades pulmonares o cardiovasculares.

Se recomienda a los vecinos que tengan que aplicarse la vacuna y se acerquen a los Centros de Salud, lo hagan manteniendo las medidas preventivas de distanciamiento social de al menos un metro y medio entre persona y persona, la higiene de manos con agua y jabón y asistir individualmente para evitar la acumulación de gente.