Florencio Varela: la policía intenta mantener el orden en las colas de los bancos

Asimismo, Berrozpe recordó que las entidades financieras también estarán abiertas el próximo lunes y martes con el mismo objetivo de atender a los jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales que no cuenten con tarjeta de débito o tengan inconvenientes para cobrar a través del cajero automático.

De esta forma, se refirió a las filas que desde esta madrugada comenzaron a formarse en sucursales bancarias, a la espera de que abran sus puertas a partir de las 10 de hoy, tal como estaba previsto, para la atención de jubilados, pensionados y personas que cobran planes o programas de ayuda social de la Anses que no cuenten con tarjeta de débito.

Además, advirtió que en distintas zonas “hay aglomeraciones” y que la gente “no mantiene las distancias y no está respetando las recomendaciones sanitarias de prevención” por el coronavirus.

“Están habiendo incidentes y discusiones en algunas sucursales que no deberían haber”, dijo el dirigente gremial y, en ese sentido, adelantó que los bancarios van a “atender con la fuerza de seguridad pública en la puerta y cumpliendo con las medidas sanitarias”.

En tanto, la Asociación Bancaria dio detalles de lo que ocurre todo el conurbano y aseguró hoy que se registran “aglomeraciones” y “hubo incidentes” en la puerta de algunos bancos, previo a la apertura de las entidades para atender a jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales que no cuentan con tarjeta de débito, y pidió la colaboración de todos “para que los pagos se hagan en orden”.

Continue Reading

Advertisement