Florencio Varela: el oxígeno llegó a Carlos

Luego de que este medio contará la difícil situación que venía viviendo Carlos Alberto González, un vecino de Villa Hudson en Varela; al cual según MedicalSur no le realizaba el envío de oxígeno líquido por falta de pago de la prestadora de salud Incluir Salud – ex Profe-. Finalmente la solución llego el último lunes de parte de la Secretaría de Salud del Municipio de Florencio Varela quienes iniciaron la recarga de tan importante elemento. Además se informó que se habrían iniciado las acciones correspondientes para que el servicio a Carlos no le falte.

Además de la intervención de la secretaría municipal de Florencio Varela, se contactaron con Laura – esposa de Carlos- Alejandra y Sily, integrantes de la Alianza Argentina de Pacientes ALAPA quienes intersedieron con Incluir Salud ( Programa Federal que brinda cobertura médica a titulares de pensiones asistenciales, graciables y pensiones no contributivas ) para solucionar el problema del oxígeno del vecino varelense.

” Estoy muy agradecida a todos los que intervinieron para que el lunes a la noche nos alcanzarán el oxígeno para Carlos” contó a este medio Laura Ruiz Diaz y remarcó ” la gente de Salud del Municipio de Varela me pidieron todos los datos e hicieron la recarga del oxígeno. Me dijeron que ante cualquier situación que se lo informe”.

Por otro lado, Laura y Carlos relataron su agradecimiento a los integrantes de la Asociación de Pacientes que al enterarse del caso unieron lazos para ir más allá ” Me llamaron y me solicitaron todos los datos de Carlos y se que ellos hablaron con Incluir Salud para que este faltante de oxígeno, que fue más de un mes y medio no vuelva a pasar. Les estoy a todos muy agradecida”.

“GRACIAS”

Laura narró algo que le sucedió en las últimas horas luego de recibir el oxígeno. “Nos trajeron el tubo en la tarde noche del lunes 29 de junio. Lo conecte a Carlos y gracias a Dios teníamos el oxígeno porque entre las 21 y la media noche se cortó la luz” expresó la mujer quien durante semanas vivió con el corazón en la boca ante la falta de tan importante elemento.

PROGRAMA FEDERAL

Aclaramos que Incluir Salud- ex Profe- no es una obra social. Es programa de la Agencia Nacional de Discapacidad que permite el acceso a los servicios de salud a los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC).

Su objetivo es garantizar el acceso de los beneficiarios del Programa a los servicios de promoción, protección, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud.