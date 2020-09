Florencio Varela: destacan logros de la comunidad educativa durante la pandemia

La voluntad y decisión de docentes, auxiliares, estudiantes y sus familias para lograr la continuidad educativa a pesar de la pandemia, fueron puestas en relieve durante el seminario realizado el ayer por la sede varelense de la Fundación Internacional para el Desarrollo Local (FInDeL).

La subsecretaria de Educación de la provincia de Buenos Aires, Claudia Bracchi, la presidenta del Consejo Escolar de Florencio Varela, Claudia Allerbon, el ex ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Mario Oporto, y la secretaria de Cultura, Deportes y Recreación de Florencio Varela, Julieta Pereyra, fueron los disertantes del evento en el que se analizaron los procesos y decisiones que se adoptaron con celeridad para poder dar clases, a partir de las medidas sanitarias que demandan evitar aglomeraciones.

En ese marco fue que los oradores destacaron los logros de quienes integran la comunidad educativa de la provincia de Buenos Aires para que se brinden, a pesar de las dificultades, servicios educativos y alimentarios en el ámbito escolar.

Como lo viene haciendo desde el inicio de sus actividades, FInDeL realizó el seminario con la utilización de plataformas de comunicación y lo ofreció de manera gratuita. En esta ocasión, moderó el encuentro la docente Eliana Bratok, quien es directora de Abordaje Territorial en el municipio varelense.

Profesionalismo y solidaridad

“No me canso de agradecerles a los directores, auxiliares y docentes que han hecho un esfuerzo enorme; tienen un gran profesionalismo y solidaridad; no me alcanza la vida para agradecerles lo que han hecho”, resumió Allerbon tras describir la labor desplegada para bridar servicios educativos y garantizar el servicio alimentario en el ámbito público para las familias que necesitan la asistencia. “No fue un proceso fácil, pero no se podía dejar a ningún chico a la deriva” y “la solidaridad se hizo carne”, expresó.

A su turno, Bracchi sostuvo que por la pandemia “vivimos una situación inédita, y otra vez la educación pública estuvo de pie, desplegando un repertorio de respuestas y generando el vínculo pedagógico con los y las estudiantes”. “Entre todos y todas pudimos construir otro proceso de escolarización. Había que pensar en los que tenían conectividad y los que no. Por eso fueron fundamentales los cuadernillos para que todos tuvieran acceso”.

De cara al futuro, la funcionaria provincial que define a la educación como “un acto ético, político y amoroso”, dijo: “el tiempo que tenemos por delante es de un desafío enorme”, que requiere “de una solidaridad colectiva organizada, un tiempo de reparación, con perspectiva de género. Con más participación y más espacios de igualdad”.

Antes de finalizar, recordó la celebración del día del Maestro del día de mañana: “a las maestras y maestros, mi reconocimiento y orgullo”.

La síntesis del encuentro fue realizada por el profesor Oporto. Resumió los conceptos vertidos por las funcionarias y, en ese marco, reconoció todas las dificultades surgidas, pero remarcó: “hay que aceptar esta nueva realidad y aprovecharla al máximo”. “Es un tiempo de paciencia y confianza, y no de vértigo, premura y desconfianza”.

Además, alentó a la movilización para la vuelta a las clases presenciales “con todos los alumnos”. “Toda la comunidad tiene que trabajar para la vuelta”.

Había abierto el seminario, Julieta Pereyra. Presentó la propuesta de la jornada, intercambió ideas con los oradores y, al final, adelantó que desde FInDeL se preparan nuevas propuestas para alcanzar el crecimiento de la comunidad.

El seminario “el rol de la familia y los educadores en tiempos de pandemia” se puede ver y escuchar a través del siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=JXHJ-CY7KPI