Florencio Varela: choferes del Nuevo Halcón continúan con el paro

La medida dispuesta por los trabajadores del Nuevo Halcón, línea 148, que comenzó este viernes se mantiene por estas horas y podría continuar en los próximos días. Los choferes realizan un quite de tareas ante el atraso en el pago de los sueldos por parte de la empresa.

Cristobal Espinoza, delegado de los trabajadores, explicó que «Cobrábamos el cuarto día hábil del mes y aún no nos pagaron. Estamos con retención de tareas hasta que se sepa cuando nos van a pagar. La empresa no sabe cuando va a poder pagarnos. El mes pasado nos pagaron el día 5. La empresa dice que el Gobierno no paga el subsidio entonces no puede pagarnos».