Florencio Varela: bronca vecinal contra la Justicia por caso de violación y abusos y le apuntan a la fiscalía por la inacción

“El fiscal Ruggeri parece que espera que más mujeres seamos violadas para investigar. No vamos a parar hasta que los detenga”.

Por Romina Martínez Parfeniuk

Luego de que este medio hiciera público el temor de las mujeres de los barrios: Santa Rosa, Pico de Oro y La Colorada por la denuncia de una violación a plena luz de día, y por una serie de intentos de abusos. El fiscal que investiga la causa de la docente de 23 años citó a los familiares de la joven y les aseguró que “no cuenta con elementos” para actuar. Desde el entorno de la víctima se mostraron indignados y le dicen al titular de la UFIJ 8, Ruggeri “pregunte a la policía que ellos tienen los testigos y datos de los autores del ataque a mi hermana, y si no venga al barrio que lo vamos a llevar al lugar donde está hace 21 días la filmación completa del antes y después del hecho” y sentenciaron “ no vamos a parar hasta que los detengan, parece que el fiscal espera que más mujeres seamos violadas para ponerse a investigar”.

Fiscal dice que no hay elementos

El lunes por la tarde, un centenar de vecinos se congregaron con carteles en Pisani esquina Austria para hacerse oír ante las cámaras de canal 9. Allí Vanesa, hermana de la docente víctima del ataque sexual narró lo que pasó la joven y lo que vienen enfrentando las mujeres de los barrios aledaños, donde se habrían producido otros ataques similares, pero que por temor las victimas no lo denunciaron.

Dos días después del móvil de tv, los familiares de la joven atacada recibieron la citación de fiscalía para, después de 18 días ser recibidos por el titular de la UFIJ 8 de Varela. “No nos atendió el fiscal. Solo nos recibió su secretaria quien nos manifestó que ellos no tienen elementos para detener a nadie. Dicen que no hay testigos y que sin pruebas ellos no pueden hacer nada” contó enojada Vanesa y remarcó “Nosotros hemos presentado a la policía que está en el caso los datos de los vecinos que vieron el antes y después de lo que pasó con mi hermana. Ellos identifican a esas personas en la hora de lo que sucedió y no los llamaron”.

Por otro lado, contó “Le tuve que explicar a la secretaria del Fiscal que hay un video que tiene todo registrado. El mismo lleva 21 días esperando a que lo vayan a buscar. Yo no tengo autoridad para que me lo den sino ya lo habría presentado” y remató “será que el Dr. Ruggeri está buscando a que se pierdan pruebas, se borren video para decir que él tenía razón”.

Rompen el aislamiento por miedo a salir solas

En la jornada del jueves dos medios nacionales más se hicieron eco del caso de La Colorada – Cronica Hd y Telefe- allí más vecinas de eso barrios narraron su temor constante a salir de sus casas ante los casos de violaciones e intentos de abuso. “Estamos rompiendo el aislamiento saliendo con nuestros esposos u hombres de la casa, quienes nos acompañan para que no nos pase lo que le pasó a estas chicas” dijo Silvia ante una cámara de tv.

La mujer relató que, si bien hay una sola denuncia por violación saben que hay otros casos. “Antes de la violación a la docente a plena luz del día, hubo un caso y en estos 20 días nos enteramos que dos chicas sufrieron en la vía publica de manoseos e intento de abuso, pero el miedo y la vergüenza de que no le crean hace que no lo denuncien”.

Si la justicia no actúa están maltratando a las victimas

“Nos cuestionaron de que si es uno o tres los casos, que si la victima los identificó, que si sabemos quiénes son que los digamos con nombre y apellido, que porque no ponemos un abogado, pero creemos que para algo está el fiscal y es para cuidar a la víctima “ dijo Vanesa cuya hermana viene enfrentando el trauma de la violación.

“Acá hay más mujeres que fueron víctimas, pero viendo cómo fiscalía está tratando a mi hermana, violada el 28 de mayo: tratándola mal, tergiversan su declaración o diciendo que no hay elementos para investigar. Como las demás victimas van a ir a denunciar si en vez de cuidaras, las maltratan” expresó Vanesa acompañada por una veintena de personas en la segunda manifestación que realizaron en av. Eva Perón y Viena.

Nueva reunión en fiscalía

Al cierre de esta edición, desde fiscalía solicitaron la presencia de la docente de 23 años en la sede de av. Perón y Pringles de Varela. Según pudo saber INFOSUR Diario, la joven víctima fue recibida por primera vez por la doctora Varela, secretaria del Fiscal Ruggeri. Allí se la habría instado a al joven a que relatara los hechos que vivió entre las 11 y 11.30 de la mañana del 28 de mayo. El mismo no habría sido con presencia de psicólogo o asistente a la víctima.

“Ella tuvo un ataque y crisis al ir a la fiscalía, fui testigo de cómo la atacan en sus preguntas e intentaron tergiversar su relato. No entiendo nada, parece que el fiscal y su gente no se dan cuentea que ella es una víctima, que fue ultrajada, golpeada y violada” expresó Vanesa y sentencio “En vez de buscar justicia, no piensan que hace 21 días, ella vive una pesadilla que le destrozó la vida para siempre.

Comunicado de la Comisión de Mujeres de Varela ante violaciones en varios barrios

“Desde la Comisión de Mujeres de Florencio Varela, queremos solidarizarnos con la joven mujer víctima, sobreviviente, de violación ocurrida entre barrios Santa Rosa – Pico de Oro, en la primera quincena del mes de junio aún en curso. El caso es de público conocimiento, fue visibilizado por los medios de comunicación social gracias a los reclamos organizados por la familia de la mujer atacada y apoyados por l@s vecin@s. Si la familia y vecin@s no tienen miedo a salir a reclamar porque saben que corren peligro todas las mujeres del barrio y otros barrios, NADIE DEBE SER INDIFERENTE EN ESTOS CASOS. Las mujeres lo sabemos: cada vez que salimos de nuestras casas, corremos riesgos reales de no regresar o regresar dañadas. Así mismo y, especialmente en la infancia, corremos riesgo dentro del propio ambiente familiar. A este caso se suman dos casos más de intento de violación (perpetrada por los mismos delincuentes violadores) y de abuso sexual infantil en la misma zona.

La violación está considerada por el Derecho como una tortura y, agregando los dichos de una víctima de este hecho aberrante, “es una tortura que te roba el alma” Los violadores torturadores son varones que habitan nuestros mismos barrios, transitan nuestras calles, buscando la ocasión para atacar. En el caso que nos ocupa, por la solidaridad de l@s testig@s, y la información recabada, estarían ya identificados los delincuentes violadores. La policía y el poder judicial tienen facilitado el camino para dar con los violadores. Desde esta Comisión de Mujeres de Florencio Varela, instamos a los miembros concretos de estas instituciones: comisaría 1º de Florencio Varela y fiscal Alejandro Ruggeri de la UFI Nº 8 Descentralizada de Florencio Varela, a que realicen las acciones correspondientes para a procurar la justicia efectiva para la víctima y prevenir futuros ataques a otras mujeres. Insistimos una vez más el Estado es Responsable, estas instituciones estatales son responsables por seguir los procesos legales para hacer justicia.

Como Comisión nos ponemos a disposición de la mujer violentada y su familia. Pero la sociedad en su conjunto y, en particular, las mujeres no podemos ser indiferentes, debemos solidarizarnos, juntarnos y organizarnos para que escuchen nuestro grito: ¡¡¡Basta de violencia contra las mujeres, vivas y libres nos queremos!!!”.