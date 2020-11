Florencia de la V no se calla nada y opina sobre el aborto y el cupo trans

Florencia de la V es un personaje de la farándula argentina que hace rato que no se guarda sus pensamientos y plantea sus opiniones cada vez más políticas. Hace unas semanas, la actriz y conductora conversó con Federica Pais y Luis Bremer acerca del proyecto de ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y remarcó su absoluto apoyo a la iniciativa. Pero también se refirió al cupo trans en el sector público.

“Me dio mucha alegría que el presidente haya cumplido su promesa de campaña de que iban a tratar la ley, ojalá que salga todo bien porque es algo que estamos esperando con muchas ansias todas”, sostuvo.

“A raíz de mi postura por la despenalización del aborto, lo primero que se me cuestiona es que no soy mujer y no tengo útero”, expresó y señaló: “lo interesante es lo que significa ser madre y desear serlo; se dicen muchas cosas del vientre, la teta, y el vínculo más sagrado es la presencia la constancia, el estar”.

Además, se refirió también al decreto que establece el cupo laboral trans en el sector público y afirmó: “tengo emociones encontradas, porque es un DNU, no es una ley.

“Nosotras estamos trabajando muchísimo para que sea una ley que sea más integral. El colectivo travesti-trans es el más vulnerado, es hora de empezar a cambiar”, subrayó.

Florencia de la V ha sufrido muchísima violencia de género a lo largo de su vida. Y sobre todo en los medios de comunicación, que la han maltratado y denigrado en varias oportunidades. En el último programa de PH Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, la actriz reveló cuál fue la peor humillación que sufrió en público. La comediante detalló que fue en la primera entrevista que realizó por televisión, en 1997, cuando Mauro Viale la hizo vivir un calvario.