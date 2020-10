FInDeL Varela mostró una gestión cultural democrática e inclusiva con el programa de orquestas

Up Next

Dijo que el programa de coros y orquestas es de carácter socio educativo; que tiene al distrito varelense como el de más alcance de estudiantes; y que “da acceso a un bien cultural a las comunidades que no lo tenían; rompe paradigmas”, y permite la “democratización de espacios culturales”.

Por su parte, Ferrario desarrolló la evolución que permitió alcanzar en el territorio la existencia de once sedes de ensambles musicales, gestados teniendo en cuenta los contextos de los lugares y comunidad; y la importancia del Estado para la existencia de los nodos.

