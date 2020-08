Fernández destacó que el hecho de que la vacuna se produzca sin fines de lucro es “cumplir un sueño”

Up Next

Acompañado por el director de Acceso y Asuntos Corporativos para Argentina y Uruguay de la empresa, Germán de la Llave, el mandatario asumió que en Argentina existe “un caudal científico muy importante que no siempre fue tratado bien desde el Estado”.

En la comunicación, el Presidente destacó a AstraZeneca por “haber logrado vincular a todas esas entidades para que esto sea una realidad, no es fácil hacer eso en el mundo en crisis”, al tiempo que expresó su gratitud “por haber pensado en Argentina” para producirla.

Así lo aseguró durante la comunicación que mantuvo -por videoconferencia- con Pascal Soriot, CEO global del laboratorio AstraZeneca, que desarrollará en el país el principio activo de la vacuna contra la Covid-19 para América Latina a partir del primer trimestre de 2021. “Se ha concretado todo: que la vacuna sea una realidad, que no tenga fines de lucro, que se produzca en la Argentina, que se haga en conjunto con México y sea una solución para América latina”, expresó el mandatario, según se informó oficialmente.

