Fernández anunció que enviará proyectos para congelar precios de alquileres y créditos por 180 dias

En esa línea, senadores nacionales de las diferentes bancadas presentaron iniciativas destinadas a paliar los efectos de la pandemia de coronavirus, vinculadas a fijar precios, eximir de impuestos a productos esenciales, suspender los desalojos y a dar alivio a quienes no pueden hacer frente a algunas de sus obligaciones.

En tanto, el Senado también desarrolló una plataforma especial de trabajo a distancia para que su funcionamiento no se vea perjudicado por las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuestas por el Gobierno nacional, que podría servir además a los legisladores para presentar proyectos y comunicarse de manera virtual, según fuentes parlamentarias.

En este marco, fuentes parlamentarias no descartan implementar un sistema mixto, con algunos legisladores en el recinto y otros conectados al debate de manera virtual.

