Familiares y amigos de Noelia Becerro, la joven que murió tras ser atropellada marcharon a la casa del chofer que la arrolló y abandono en ruta 53

Momentos de tensión se vivieron ayer en Florencio Varela cuando la casa de Leandro Delgado, el chofer de la línea 148, debió ser custodiada por policías luego que familiares de Noelia Becerro, la joven que murió tras ser atropellada meses atrás en la Ruta 53 por el mencionado marcharon hasta allí expresando su disconformidad por la excarcelación que la Justicia le otorgó el viernes último.

Con carteles, pancartas que decían “Justicia por Noelia” los allegados a la joven que falleció tras ser abandonada en la Ruta 53 expresaron su malestar en contra del chofer que protagonizó el siniestro que le costó la vida a la joven varelense. El viernes la justicia de Quilmes había ordenado la excarcelación del hombre acusado de atropellar y matar a una mujer, y de huir sin asistirla, en julio pasado. El fallo del juez de Garantías 6, Diego Agüero, beneficiaba a Leandro Delgado (33), quien se encuentra imputado del delito de “homicidio culposo agravado por darse a la fuga”.

El magistrado consideró que no existe riesgo de fuga o de entorpecimiento de la causa por parte de Delgado -quien no posee antecedentes penales-, por lo que ordenó su excarcelación. Asimismo, dispuso que el imputado no puede “ausentarse de su domicilio por más de veinticuatro horas sin conocimiento ni autorización previa” del Juzgado. A Delgado se le imputa el hecho ocurrido la mañana del 13 de julio último, cuando Becerro fue embestida por un automovilista que circulaba por la ruta 53, en una zona rural de Florencio Varela.

Luego de atropellarla, el conductor huyó del lugar sin asistir a la víctima, quien murió a raíz de las heridas; pero los investigadores hallaron un espejo retrovisor del auto que protagonizó el accidente, por lo que comenzó la búsqueda del sospechoso. Tras una rápida investigación se logró la detención de Delgado y el secuestro del vehículo, un Peugeot 208 color blanco, al que le faltaba el espejo retrovisor del lateral derecho, presentaba daños en el paragolpes delantero y tenía parabrisas astillado. El fallo de Aguero se dio luego que la Sala I de Garantías y Apelaciones de Quilmes recaratulara los hechos como “culposo”, lo que le permitió acceder a la excarcelación y esperar el juicio oral en libertad.

La autopsia realizada al cuerpo de la víctima arrojó que falleció producto de un “traumatismo muy grande en la cabeza y varios politraumatismos compatibles con el arrollamiento”.