Familiares de víctimas de inseguridad, patotas y deficiencias del Estado se manifestaron en el Bicho Canasto de Varela pidiendo “no más muertes”

Familiares de Brian Figueredo, Matías Maidana, Carlitos Sosa y Daiana Acevedo se manifestaron ayer por la en el Monumento a la Bandera se Varela, Av. San Martín y 9 de Julio para reclamar salubridad y buena atención en el nosocomio de Villa Vatteone, seguridad en los barrios, accionar de la policía y justicia ante la venta de estupefacientes y para que no ” haya más jóvenes asesinados injustamente en Varela”.



El caso de Brian salió a la luz luego de ser atacado por varias personas en inmediaciones del Club Diamante, golpes que lo dejaron en estado crítico internado en el Hospital Mí Pueblo desde el 6 de diciembre de 2019 hasta el 20 de febrero donde dejó de vivir.Los familiares de Figueredo denunciaron antes de su fallecimiento que al joven le encontraron larvas de moscas mientras era así todo en Mí Pueblo. “El es Brian Sebastián Figueredo, por él y por que no haya ningún Brian más, te esperamos para pedir salubridad para el hospital público … También vamos a pedir seguridad, no bajemos los brazos, que no nos intimiden, tenemos qu hacer que Varela sea una en pedido de justicia y seguridad!”.

También participaron del reclamo los familiares de Carlitos Sosa de 26 años, quien fue atacado por una patota el 15 de diciembre en el barrio Villa Monica Nueva,en el ataque fue apuñalado y murio minutos después.

Actualmente, hay un solo detenido y 5 participes del crímen libres denunció la esposa y las hermana de Sosa.” No queremos más muertes por patotas , queremos que nos escuchen”.

Por último, al conmemorarse tres meses del asesinato de Matias Maidana , una de las víctimas de la Favelita de Varela. El joven murió al quedar en medio de una disputa entre vendedores de droga. Sus familiares vienen hace tres meses clamando a la policía y a la fiscal para que ingresen en el barrio y desbaraten las bandas que aún hoy con varias muertes siguen en la calles del vecindario comercializando estupefacientes.

RMP