Familiares de Francisco Cruz se manifestaron frente a Fiscalías de Varela para reclamar la activación de la causa

Provistos por banderas, pancartas y remeras con la imagen de Francisco, las hermanas del joven cuyo cuerpo fue encontrado el 13 de marzo en una tosquera de Florencio Varela, visibilizaron el caso, intentaron ser atendidos por el fiscal o su asistente, pero el representante de la investigación no se encontraba en el edificio de av. Pte Perón y Pringles.

Las hermanas de Cruz estuvieron acompañadas por Roberto Cipriano, director de la Comisión Provincial por la Memoria y por Nayla Ramírez , mamá de Lautaro Legizamon, una de las víctimas de la tosquera Scarpato.

Al dialogar con la prensa Esther, contó que su hermano era un joven conocido en su barrio, querido y que nunca se metió en ningún problema, que tenía problema mentales y que bebia, pero que nunca había pasado de tener problemas con sus vecinos o que lo detenga la policía.

Por otro lado, las mujeres remarcaron su pedido al fiscal Provisionato “estamos seguros de que fue la policía la que mató a mí hermano y el fiscal parece querer tapar todo no actuando… Por eso nos acompaña la Comisión Provincial por la Memoria quienes cada quince días nos informan de la causa, pero no comprendemos aún a quién debe dar cuentas el fiscal porque hace 5 meses nunca nos recibió, ni se puso a disposición de la familia de la víctima”.

A su turno, Roberto Cipriano de la CPM se mostró muy preocupado por la inacción del representante del Ministerio Público y aclaró ” hay muchas pruebas inventadas y armada por la policía para desviar la investigación y un fiscal que apoya eso y que no investiga a fondo”.

“Nosotros habíamos dicho que un día iban a encontrar gente en la tosquera”

Así lo seguro Nayla Ramírez , la mujer que en noviembre de 2015 perdió a su hijo en la tosquera Scarpato de Villa Hudson.

” Los familiares de Lautaro Legizamon estamos acompañando a los allegados de Francisco Cruz, porque el día que mí hijo dejo de vivir por esa maldita tosquera juré que iba a pelear para su cierre. Lamentablemente lo que planteábamos sucedió: el cuerpo de un joven dejaron ahí” dijo.

Además Nayla recalcó que ” no hay una día que no les pida a las autoridades municipales y a la Secretaria de Ambiente Domingorena para que ordene su cierre” y remarca ” dicen que que es un predio con dueño, pero al parecer no se dan cuenta que es un lugar accesible , que puede ingresar cualquiera y tirar a una persona. Espera que aparezca una nena u otro cuerpo para actuar”.

El caso

Francisco Cruz de 29 años ,fue aprehendido por efectivos policiales de la Comisaría Sexta el 13 de marzo. Según los integrantes de los dos móviles de esa seccional, lo dejaron sobre la avenida Hudson y la calle 1356 a la madrugada.

Su cuerpo fue encontrado en una tosquera cercana cinco días después, mientras sus familiares realizaban la denuncia.

En su autopsia, presentaba lesiones vitales en el rostro y en ambos hemitórax y lesiones producidas por terceros con pérdida de tejidos en piernas y brazos.

@romaparfe