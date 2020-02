Familiares de Brian Figueredo, Matías Maidana y Carlitos Sosa se manifestaran frente en el Bicho Canasto de Varela por sus muertes

Familiares de Brian Figueredo fallecido el pasado jueves tras permanecer desde el 6 de diciembre en el Hospital Mi Pueblo se congregan este miércoles desde las 10 de la mañana en el Monumento a la Bandera se Varela, av. San Martín y 9 de Julio para reclamar salubridad en el nosocomio. Además se encuentran reclamando los familiares de Matías Maidana y Carlitos Sosa.

La convocatoria lleva el siguiente mensaje “El es Brian Sebastián Figueredo, por él y por que no haya ningún Brian más, te esperamos este miércoles a las 10 en el Bicho Canasto o Cóndor- como le digan -a pedir salubridad para el Hospital público y que el secretario de Salud David Simón nos escuche … También vamos a pedir seguridad, no bajemos los brazos, que no nos intimiden, tenemos qu hacer que Varela sea una en pedido de justicia y seguridad!”.

“Deci presente el miércoles en la marcha por justicia y una atención como corresponde en el Hospital Mi Pueblo de Fcio Varela a las 10 en el Cóndor” remarcaron y sentenciaron ”

Varela va a saber que ni está bandera, ni ninguna otra se la tiene que ignorar. Respeto a todos aquellos que perdieron la vida en mano de una patota o en el Hospital público…hagamos que el grito de dolor que tenés adentro se haga sertir”.

Carlitos Sosa de 26 años fue atacado por una patota el 15 de diciembre en barrio Villa Monica Nueva, en el ataque fue apuñalado y murio minutos después. Hay un solo detenido y 5 participes del crímen libres.

Matias Maidana fue asesinado el 23 de noviembre en la Favelita de Varela, al quedar en medio de una disputa entre vendedores de droga