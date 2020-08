Fallo conta el municipio de Berazategui: deberá reincorporar a un empleado despedido de “modo irregular”

Desesperado pedido por Romeo: no le aplicaron medicación de su tratamiento, por deuda de IOMA a los galenos que lo asisten

“El Departamento Ejecutivo de Berazategui debe entender que las cosas no son como antes, los trabajadores municipales tienen un gremio que los representa y los defiende, y vamos a agotar todas las instancias necesarias para que ningún derecho consagrado sea violentado o avasallado”, señaló Báez titular de la UOEMB.

“La administración comunal decidió la cesantía del Sr. Luna, por medio del Decreto 366/2020 de fecha 10 de marzo de 2020, firmado por el Intendente del municipio de Berazategui, cuando se encontraba pendiente de decisión el recurso interpuesto y transcurriendo la sanción de suspensión. Respecto a ello, considera que no se ha dado cumplimiento al procedimiento establecido por la Ley 14.656 (de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva de los Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires sancionada a fines del 2014), no guardando las formas en materia de derecho de defensa, transgrediendo principios constitucionales y de derecho humanos”, se describe en uno de los párrafos del dictamen.

De este modo la comuna deberá reincorporar en su tarea habitual en el área de Higiene Urbana a Gustavo Luna quien “fue despedido arbitrariamente, no guardando las formas en materia de derecho de defensa, transgrediendo principios constitucionales y de derecho humanos”, explicó Daniel Báez, secretario general del gremio de los trabajadores municipales de Berazategui.

