Falleció el capitán retirado Héctor Lagraña, herido cuando le quisieron robar en una entradera hace más de un mes en Quilmes Oeste

Tras más de un mes internado por las heridas provocadas en el abdomen por los delincuentes que le intentaron robar el auto en la puerta de su casa en Quilmes Oeste en diciembre pasado, falleció ayer el capitán retirado, Héctor Lagraña. Por los hechos no hay detenidos por el momento e interviene el fiscal Leonardo Sarra de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Quilmes.

El exmiembro de la Bonaerense luchó por su vida por más de un mes, pero no puso superar las afecciones debidas a las lesiones que le provocaron los ladrones que en la noche del 12 de diciembre lo sorprendieron en la puerta de su casa en la zona oeste y le efectuaron varios disparos en la zona del abdomen para luego darse a la fuga en un rodado que apareció incendiado 24 horas más tarde en la localidad de Lanús. Más allá que en un primer momento se había aprehendido a un sujeto luego se demostró que no tenía relación con los hechos y fue liberado, por el momento no hay detenidos en el marco de la causa.

Tal como dimos cuenta ,Lagraña había sido sorprendido por tres delincuentes armados que descendieron de un Volkswagen Vento gris con la intención de robarle sus pertenencias y su Peugeot 2008. En esas circunstancias, la víctima se identificaba como policía y daba la voz de alto, ante lo cual los asaltantes extraían sus armas y se producía un enfrentamiento, en el que el excapitán recibía tres disparos en el abdomen y quedaba tendido sobre el suelo, desvanecido.

Tras herirlo, los ladrones, sin llevarse ningún elemento de valor, se habían subido rápidamente al Volkswagen en el que circulaban y escapaban a toda velocidad. De inmediato la hija de la víctima, una agente de la Policía de la Ciudad, salía de la vivienda familiar al escuchar las detonaciones, a auxiliar a su padre, acompañarlo al centro asistencial, lamentablemente en las últimas horas tras luchar por su vida el exuniformado murió. Ahora el fiscal Leonardo Sarra investiga y busca dar con los responsables del homicidio en contra del excapitán de 56 años.