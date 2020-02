Fabián Tablado, el femicida de las 113 puñaladas, salió sólo de la cárcel

Up Next

(NA) — Fabián Tablado salió hoy solo del penal de Campana tras cumplir su condena de 24 años por el asesinato de Carolina Aló y luego de quedar atrapado en una maraña de cámaras y periodistas, lo recogió su tía. Tablado abandonó la cárcel caminando desde el portón principal, la única salida hacia el exterior de la Unidad 21 de Campana, y así recuperó su libertad. El asesino de Aló, a quien mató de 113 puñaladas en 1996, salió solo, sin esperar a quien varios minutos después lo recogiera del lugar. Tablado caminó unos 300 metros desde una calle interna hasta la salida del penal, y luego de pasar por el puesto de guardia, atravesó el cerco perimetral y ganó la calle, donde quedó atrapado entre cámaras y micrófonos. Luego de responder algunas preguntas y de hacer un camino incierto hacia su contacto, Tablado fue tomado por la espalda por quien dijo ser su tía, quien lo introdujo en una camioneta y finalmente dejó la instalaciones del penal de Campana. Al lugar habían llegado no sólo los medios de comunicación sino también curiosos y un nutrido grupo de penitenciarios del Servicio Bonaerense ante la libertad de quien sin lugar a dudas quedará en la historia criminal de la Argentina.

