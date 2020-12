Expansión internacional de una empresa: puntos a tener en cuenta

El entorno económico mundial se caracteriza por un intenso proceso de internacionalización, desencadenado entre otros factores por los avances tecnológicos, las mejores en las telecomunicaciones, la liberación del comercio internacional, los nuevos sistemas de financiación y cobros. Estas características tienen una serie de implicaciones y puede ser una puerta hacia la expansión internacional de una empresa.

Para hacer más efectiva esa oportunidad de crecimiento empresarial es fundamental prestar atención a una serie de cuestiones. Compartimos un listado con 5 puntos a tener en cuenta al crear una empresa en un país extranjero,

1 – Arrancar por lo que se sabe y derivar la gestión normativa y contable

Derivar las tareas que no formen parte del negocio principal de la empresa, como la gestión de nóminas, impuestos, contabilidad, a una empresa con conocimientos de las normativas y leyes locales. En este caso es recomendable contar con una empresa como Englobally Latam, ya que además de poder gestionarnos todo lo comentado, también ayudarán y apoyarán en la gestión del negocio, ya que son una consultoría experta en la implementación de negocios en múltiples países de Latinoamérica.

2 – Establecer objetivos concretos y basados en la realidad

Es importante conocer la base sobre la que se construirá la expansión. Tener una idea acertada para comenzar el derrotero del éxito. Ser conscientes de que la internacionalización es un proceso a largo plazo ayudará a poder fijar nuevos objetivos. El éxito del proceso de internacionalización se debe, entre otros factores, a tener en cuenta este aspecto y ser realistas a la hora de fijar objetivos a medio-largo plazo, por lo tanto ser austeros durante esta primera etapa ayudará a soportar posibles desviaciones en el plazo.

3 – Análisis del nicho de mercado y posicionamiento frente a la competencia

Otro aspecto imprescindible es identificar el nicho de mercado que se puede cubrir con una propuesta de valor y utilizar las características diferenciadoras como puerta de entrada para los nuevos mercados. La evaluación de los factores de las empresas establecidas orientará a las organizaciones para que se encuentre una ventana de oportunidad. Así se podrá establecer la fase de introducción que servirá de gancho para conseguir un buen posicionamiento en la mente de consumidores nuevos que todavía no reconocen la marca.

4 – Define la estrategia de marketing

Un plan adecuado de marketing permite una manera más eficaz de posicionar la empresa y se transforma en la base del posible éxito del despegue internacional. Los consumidores deben conocer la marca y por eso los esfuerzos irán a construir un nombre de marca en ese nuevo mercado. Para lograrlo hay que concretar los objetivos del branding en base a los indicadores de rendimiento adecuados. Las métricas son críticas para el plan de expansión y serán la base de los ingresos a medio y largo plazo.

5 – Prestar atención a las relaciones y contactos

Está claro que el éxito pasa por obtener las ventas necesarias en el país de destino y éstas se consiguen combinando tres factores: las relaciones y contactos comerciales que tengamos, el factor arrastre de clientes que ya nos compran en España y el trabajo que realiza el responsable de la unidad de negocio puerta a puerta.

No obstante el primero de estos tres factores es el que más puede comprometer a la empresa y es uno de los errores que con mayor frecuencia se cometen, por eso recomendamos que las relaciones y contactos comerciales no deben de comprometer eternamente a la empresa, hay que saber gestionar esas relaciones a través de comisiones y no a través de otorgamientos excesivos como la venta por exclusividad o la participación accionarial.