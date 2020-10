Exitosa jornada del Colegio de Magistrados de la Provincia convocó a funcionarios, políticos en búsqueda de acciones en contextos de crisis

Up Next

“Se necesita un presupuesto acorde y una política a ese nivel, hemos trabajado arduamente con las víctimas, con el Servicio Penitenciario, en acciones articuladas; el Poder Judicial ha estado en pos de acciones para superar esta pandemia. Estamos muy confiados con el nivel de diálogo que venimos manteniendo, desde un marco de racionalidad. Otro tema es la violencia de género y debemos aprender a juzgar con perspectiva de género, desde la Red planteamos que no tiene sentido la búsqueda del narcomenudeo sino las organizaciones que sustentan este flagelo”, indicó.

