Exclusivo habla la madre de Francisco Cruz : “A mí hijo lo mató la policía”

Por Romina Martinez Parfeniuk

Ramona Espinosa, es la madre de Francisco Cruz, el joven de 29 años cuyo cuerpo fue encontrado en marzo de 2020 en inmediaciones de la Tosquera Scarpatto y que previamente había sido subido a un móvil policial de la Comisaría de Ingeniero Allan. La mujer dejó su casa en Corrientes rumbo a Buenos Aires donde se entrevistó con distintos representantes del Ministerio Publico Fiscal y la justicia bonaerense a quienes les reclamó por las demoras en la investigación relacionadas con la muerte de su hijo. En exclusivo, dialogó con INFOSUR Diario a quien tras entrevistarse con el fiscal de la UFI 1 de Florencio Varela a quien le dio un plazo de tiempo para que le dé respuestas. “No puede decirme que necesita más tiempo y cubrirse con la excusa de la pandemia. A mi hijo me lo mataron hace un año y 3 meses y no hay detenidos…Tiempo es el que le sacaron a mi hijo cuando le quitaron la vida” aseguró Espinosa.

“Vine hasta Varela a verle la cara al Fiscal Provisionato, y que me diga qué pasó con mi hijo y me voy sin respuestas” comenzó contando Ramona junto a sus hijas Esther Quijano y Celeste Cruz- hermanas de Francisco- . “Él dice que está todo en estudio, que le dé tiempo y yo le dije que presente su renuncia si no sabe cómo investigar” prosiguió y subrayó “Más tiempo quiere cuando hace un años y tres meses mataron a mi hijo”.

“Le di un ultimátum de 5 meses”

“Ya que me pidió tiempo, le di un ultimátum de 5 meses para que él – fiscal- haga algo. ¿A ver cuánto hace? Ya me canse de esperar en Corrientes…llorando por los rincones por culpa de que no me da una respuesta de quiénes asesinaron a mi hijo” exclamó Espinosa y remató “ le dije que si no puede investigar que deje la causa y presente su renuncia”.

En las últimas semanas, Ramona Espinosa, clamó respuestas ante Julio Conte Grand -Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires-, el Dr. Marcelo Dragui – Fiscal General del Departamento Judicial de Quilmes y con el Fiscal Darío Provisionato de la UFI 1 de Florencio Varela, en todas las reuniones solo encontró que le den tiempo, pero la mujer que vino desde Corrientes no da más con su tristeza y pide justicia.

“Al Fiscal le aclaré que si no hace algo en este tiempo que me pidió -cinco meses- que abandone todo y renuncie” dijo y subrayó “ incluso a su secretaria le manifesté que no sea tan soberbia, ni exaltada al tratar a la familia de la víctima. A ella le pagan un sueldo por hacerlo que hace, no tengo que agradecerle nada es su trabajo y yo soy la que está sufriendo por la pérdida de un hijo”.

Demoras por la pandemia

“El Dr. habla de la pandemia y pone excusas de lo que no tienen los elementos que le faltan, pero yo necesitas respuestas y tiene 5 meses para responderme si no que se vaya y deje trabajar a los que quieren hacer justicia por mi hijo” manifestó indignada.

Al ser consultada sobre quiénes cree mataron a Francisco, fue tajante “en manos de la policía él terminó su vida. Ellos – policías- le quitaron la vida, me lo mataron y por eso pido que todos vayan presos”.

Vino a estar trabajar y ayudar a su madre

Francisco Cruz, tenía 29 años, había llegado a Buenos Aires desde Corrientes buscando una vida mejor; trabajaba de albañil y en algunos sitios como cosechero golondrina. “ Ël era mi único sostén” relató Ramona Espinosa y continuó contando “en Corrientes tengo dos hijos con discapacidad y él se había venido para trabajar y ayudarme. Hoy estoy sola sin su apoyo, pero acompañada por mis hijas Celeste y Ester que se pusieron al hombro el pedido de justicia por él”.

En las últimas semanas, Ramona Espinosa – madre de Francisco- Esther Quijano y Celeste Cruz- hermanas de Francisco – acompañadas por las abogadas de la Comisión Por la Memoria fueron por Julio Conte Grand -Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires-, el Dr. Marcelo Dragui – Fiscal General del Departamento Judicial de Quilmes y con el Fiscal Darío Provisionato de la UFI 1 de Florencio Varela.

“El poco dinero que tenía lo gaste en venir a Buenos Aires a pedirle explicaciones al fiscal y me voy con las manos vacías” aseguró Ramona y aclaró “mis hijas y las abogadas de la Comisión por la Memoria son las que me han ayudado en lo económico para poder estar acá estas dos semanas”.

¿Qué paso con Francisco?

El 13 de marzo de 2020, fue aprehendido por efectivos policiales del Comando de Patrullas de Varela, cuyos integrantes de los dos móviles de esa seccional, lo dejaron sobre la avenida Hudson y la calle 1356 (Villa Hudson) a la madrugada. Cruz fue buscado por su familia por varios días, hasta que su cuerpo fue encontrado cinco días después, mientras sus familiares realizaban la denuncia.

A un año y tres meses de su aparición sin vida, no hay detenidos por el hecho. Desde la UFI N°1 local le informó a los abogados de la Comisión por la Memoria que patrocina a los familiares de Cruz que, restan pericias que se solicitaron tanto en dispositivos celulares como en muestras extraídas del cuerpo da la víctima.