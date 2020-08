Excarcelan a los tres penitenciarios detenidos por el crimen de un preso de la cárcel de Varela

“Por otra parte, tampoco puedo dejar de señalar que los testigos de cargo ya han prestado declaración durante la pesquisa y que no existen evidencias, hasta ahora, que los encartados hubiesen realizado algún tipo de comportamiento que me permita inferir su voluntad de interferir con la investigación”, aclaró el camarista, quienes también argumentó que ninguno de los imputados tiene antecedentes penales.

“Entiendo que no solo la escala penal de los delitos atribuidos a los inculpados haría procedente la excarcelación sino, que, además, tampoco se encontrarían acreditados los riesgos procesales oportunamente valorados por el juez para sustentar el rechazo de las excarcelaciones peticionadas”, señaló el juez Cascio en su voto.

Los tres agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que estaban presos por el homicidio a tiros de un preso de la Unidad Penal 23 de Florencio Varela, ocurrido en abril último durante una protesta en reclamo de arrestos domiciliarios, fueron excarcelados ayer por la Justicia de Quilmes, que consideró que no existe por parte de los acusados riesgo de fuga ni entorpecimiento de la investigación.

Continue Reading

Advertisement