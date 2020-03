Ex juez de Menores de Quilmes Tatarsky junto a cientos de argentinos llegó del crucero y se encuentra cumpliendo el protocolo de aislamiento

Up Next

Junto a cientos de argentinos el exjuez de Menores de Quilmes, Héctor Tatarsky, regresó de Europa luego de vivir un crucero que en principio era de placer y luego se transformó en tensión y angustia ante la incertidumbre que les tocó vivir ya que no les permitían desembarcar en ningún puerto a raíz de la crisis sanitaria mundial del COVID 19. El abogado ya se encuentra cumpliendo el protocolo de aislamiento al igual que todos los que llegaron del Viejo Continente.

