Estudiantes de Ingeniería en Petróleo de la UNAJ realizan intercambios en el exterior

Como parte de la política de internacionalización que lleva adelante la Universidad Nacional Arturo Jauretche estudiantes de la carrera Ingeniería en Petróleo realizaron viajes de intercambio y estancias académicas en el extranjero.

Se trata de Camila Barbeito, quien ganó una beca para realizar cursos de inglés en la Universidad Virginia Tech de Estados Unidos, y Facundo Miret, quien participó de la Conferencia Internacional de Petróleo y Tecnología “Education Week 2020” en Arabia Saudita.

Camila se encuentra en la recta final de su estadía, (que comenzó el 10 de Enero y finalizará el 10 de Marzo próximo) luego de ganar una beca Fullbright para realizar cursos de inglés en la Universidad Virginia Tech de Estados Unidos.

Durante su estadía, la estudiante no sólo realiza cursos de idioma sino que tiene la posibilidad de asistir a clases relacionadas a su área de estudio y visitar laboratorios, entre otras actividades.



“Fui dos veces a un laboratorio donde me mostraron sobre las mediciones que hacen, me explicaron puntualmente sobre una máquina para medir permeabilidad, es bastante sencilla pero obviamente todo sirve para aprender”, comentó.

También ha participado de varias actividades en Nueva York y Washington DC junto a la coordinadora del programa. En Nueva York, visitaron la ONU, museos y se reunieron con Jorge Chediek, Director de la oficina del programa de Cooperación Sur-Sur, y con Martín García Moritán, Embajador de Argentina ante las Naciones Unidas.

En Washington visitaron un centro de Arquitectura en Old Town Alexandria; fueron recibidos en el Banco Mundial por Antonio Blasco, un especialista Argentino que trabaja allí y se reunieron con el Ministro Gerardo Diaz Bartolome en la Embajada Argentina.

Camila resalta que “más allá del contenido académico que podamos aprender acá, nos remarcan que lo principal es conocer gente, establecer contactos, vivir la experiencia de estar en una Universidad como esta y considerar volver para seguir estudiando en alguna especialidad. Aprendí muchísimo, las reuniones que tuvimos y todo lo que vivo me hace pensar mucho más, abrir la cabeza a las cosas que uno puede hacer, que papel tenemos en el país, en el mundo y lo importante que es estudiar. Y es clave fomentar este tipo de becas e intercambios porque realmente valen la pena”.



Por su parte Facundo Miret, participó de la Conferencia Internacional de Petróleo y Tecnología “Education Week 2020”, llevada a cabo entre el 11 y el 16 de enero en Dhahran, Reino de Arabia Saudita. Se trata del evento más grande a nivel mundial sobre el tema, desarrollado por la Sociedad de Ingenieros en Petróleo (SPE), la Asociación Americana de Geólogos en Petróleo (AAPG), la Asociación Europea de Geocientíficos e Ingenieros (EAGE) y la Sociedad de Geofísicos de Exploración (SEG).

Durante el desarrollo de la Conferencia, el estudiante intercambió experiencias y conocimientos con 100 estudiantes destacados de todo el mundo relacionados a la industria del petróleo y gas.

La Conferencia estuvo enfocada en estimular el trabajo en equipo multidisciplinario (entre ellos: Geólogos, Geofísicos, Ingenieros Químicos, Mecánicos y de Petróleo) y alentar a los estudiantes a ser resilientes.



Además de establecer contacto con líderes y profesionales de la industria, los estudiantes trabajaron en un proyecto diseñado por las empresas Aramco y Schlumberger usando el software “Petrel”. El proyecto consistía en ubicar los pozos productores e inyectores en un área estratégicamente estudiada, siguiendo el plan de desarrollo y el diseño de las instalaciones de producción, para obtener el mayor recobro de petróleo de la manera más rentable.

Además de destacar el valor que tuvo esta experiencia en su formación técnica y académica, Facundo resaltó la importancia del intercambio intercultural: “En unos pocos días hice muchos amigos. Todos ellos con distintas religiones, creencias y costumbres pero, al mismo tiempo, con algo en común: gran calidad humana. Desde el comienzo del evento hasta hoy en día, predominó el respeto y la cooperación.”