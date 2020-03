“Estoy aislada en una habitación” dijo la jueza de Quilmes internada por síntomas de gripe tras regresar de Europa

La magistrada Dra. Julia Marquez, titular del Juzgado de Ejecución Penal 1 de Quilmes, por cuyos síntomas se activó nuevamente el protocolo de coronavirus en Quilmes y se ordenó la suspención de las actividades y el retiro del personal de Juzgado que dirige habló desde la clínica donde se encuentran sobre su situación.

La jueza que arribó al país el pasado 25 de febrero, tras pasear por Roma y Venecia junto a su esposo, se encuentran internada desde el último lunes en el Sanatorio Trinidad de Quilmes donde se le llevan adelante los protocolos por la enfermedad y desde allí contó “Estoy aislada en una habitación, solo acompañada por los médicos y asistentes que me atienden con todas las medidas de seguridad pertinentes. Me hago nebulizaciones durante el día, y no tengo mayores sintomas que los que señalé”.

Además la magistrada del Juzgado de Ejecución Penal 1 de Quilmes, aclaro sentirse sorprendida por la lentitud en la entrega del resultado confirmando o descartando el virus en su cuerpo: “Me dijeron 24 horas y ya pasaron casi dos días y nada” dijo.

Recordemos que, dado los síntomas que habría presentado la doctora Julia Márquez, la Suprema Corte de Justicia mediante una resolución que se conoció en el día de hoy dispuso la suspención de las actividades y el retiro del personal de la sede del Juzgado de Ejecución Penal 1 de Quilmes, y su personal fue enviado a sus domicilios.