Era de Varela la policía que murió y había participado en el operativo por coronavirus en la Villa Azul de Quilmes

Los padres de Daiana Barrios (28), la oficial de la Policía Bonaerense que falleció a raíz de una crisis en las vías respiratorias y se espera el resultado del hisopado para saber si tenía coronavirus, están desconsolados. Hasta hace muy poco la policía vivía con ellos en una casa de un barrio céntrico de Florencio Varela, hasta que decidió mudarse a Dock Sud.

La mujer se encontraba trabajando en el operativo por la pandemia de coronavirus en Villa Azul. Por dicho motivo, le realizaron un hisopado para determinar si tenía coronavirus ya que su trabajo requería estar en la vía pública en contacto con varias personas. Todavía no están los resultados.

Fuentes policiales informaron que la mujer pasó sus últimas semanas trabajando en un operativo policial en Villa Azul, barrio ubicado entre los municipios de Avellaneda y Quilmes en el que se realizó el primer aislamiento total focalizado debido al avance de los casos de coronavirus, le realizaron un hisopado para saber si su causa de muerte provino del virus.

En caso de que diera positivo el test, sería la segunda muerte por coronavirus en la policía bonaerense, luego del deceso de un oficial en La Matanza. La joven policía de 28 años respondía a la comisaría 1era de Avellaneda. Trabajó hasta el domingo 21 de junio, cuando comenzó a sentirse mal. Los síntomas que tuvo son compatibles con coronavirus, sintió falta de olfato y de gusto. Inmediatamente lo reportó a sus superiores, quienes le pidieron que se aísle.

La salud de la oficial empeoró con el paso de las horas, sobre todo con problemas respiratorios, por lo que el viernes pasado, a última hora, fue internada en el Policlínico de Lomas de Zamora. Los médicos del sanatorio decidieron aislarla preventivamente debido a que sus síntomas eran compatibles con Covid-19. No alcanzó a ser asistida por un respirador ni tampoco estuvo en terapia intensiva.

Mientras esperaba los resultados del hisopado, la mujer quedó internada en una sala común hasta el domingo a la madruga cuando la oficial bonaerense murió a causa de una falla respiratoria. Anteriormente, la joven había publicado en sus redes sociales: “Nos vamos a c**** infectando todos, algunos porque no tenemos opción, y me refiero a la gente que tiene que poner el pecho porque es su trabajo (seguridad, salud, transporte, etc)”.