Encuentran auto que había sido robado en una entradera en Berazategui

Los hechos se dieron el miércoles por la tarde en la calle 17 esquina 143, cuando un hombre de 48 años de edad fue abordado por tres ladrones armados quienes lo obligaron a ingresar a su vivienda y luego le robaron alrededor de $ 5.000, u$s 100 y dos teléfonos celulares, entre otros elementos de valor. Tras cometer el hecho, los malvivientes se retiraron a bordo del automóvil de la víctima, un Honda FIT de color gris plata, y luego arribó al lugar personal de la Policía Local.

