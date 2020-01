Encontraron ahorcado en Corrientes al hombre que había desaparecido de Quilmes

El cuerpo sin vida de Ruben Esains fue hallado sin vida , en la mañana de ayer en un descampado cerca de la ciudad de corrientina de Paso de los Libres, a metros se encontró la con la que salió el pasado 31 de diciembre de Quilmes, también su billetera con documentos y una carta donde presuntamente relata las razones que lo llevaron a quitarse la vida. Su cuerpo será trasladado a Quilmes donde el Fiscal Serra investiga su desaparición.

Rubén Esains de 59 año, se dedicaba a la venta ambulante de pochoclos y garrapiñada, tenía un programa de radio en una emisor de Quilmes . Era intensamente buscado desde el 31 de diciembre a la noche cuando desapareció y a través de las redes sociales su familia, amigos y compañeros de la radio comenzaron a visibilizar su búsqueda.

Según pudo saber Data Juicial en exclusivo, el cuerpo sin vida de Esains fue encontrado en la mañana del jueves 2 de enero en un descampado del “KM 205 de la Ruta Nacional 123”; el cuerpo fue encontrado “alrededor de las 09.30 hs” por lugareños de la zona cercana a Paso de los Libres en Corrientes. Además en el lugar se encontró “ la moto a 300 metros de dicha ruta con su billetera con documentación” e intervino en el procedimiento el personal de a Seccional 2 de la provincia de Corrientes”.

La carta

Fuentes a las que tuvo acceso DataJudicial confirmaron que, entre las pertenencias del vecino de Quilmes desaparecido desde el 31 de diciembre último, se encontró una carta dirigida a sus familiares donde narraría las razones del fatal desenlace.

Asimismo según indicó el fiscal Leonardo Sarra – de Fiscalia del Departamento Judicial de Quilmes- “La data de la muerte es de 24 horas” y la misma se habría producido por ahorcamiento.

Datos claves de su desaparición

Este medio, pudo recabar información sobre las últimas horas de vida de Rubén Esains; ,fuentes confiables le manifestaron a DataJudicial que antes de dejar la ciudad de Quilmes el vendedor ambulante “había realizado una extracción importante de dinero de un cajero automático el 30 de diciembre” y con ese efectivo partió sin rumbo con su moto, perdiendo el contacto con su familia el 31 de diciembre previo a la cena de Año Nuevo.

“Teníamos que encontrar para pasar Año Nuevo con él y durante todo el día no nos pudimos comunicar, tenía que pasar a buscar a mi hermana 20.30 y no pasó. Fuimos a su casa y estaba todo apagado, como no teníamos llave forzamos la puerta, solo encontramos su celular enchufado”, reveló Marilyn una de sus hijas a un medio local.

Un escrache en las redes?

Según información a la que tuvo acceso este medio, la razón por la cual el vecino de Quilmes Rubén Esains dejó la ciudad y se quitó la vida en un paraje de la Ruta 123 de la provincia de Corrientes estarían vinuladas a un presunto escrache que habría sufrido este en un colectivo. Allí lo habrían sindicado en un presunto hecho de acoso.

Si bien, no existe denuncia radicada en policía o fiscalía por ese hecho, el mismo se habría virilizado a través de un video en las redes sociales, lo que habría derivado en una presión psicológica que culminó con el el desenlace fatal de quitarse la vida.

Su cuerpo será trasladado en las próximas horas desde la provincia de Corrientes a la localidad de Quilmes donde se procederá a su necropsia. Inteviene en el caso la UFI 2 de Quilmes.