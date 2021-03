En Provincia pondrán tobilleras para los casos de violencia de género

Up Next

La ministra anunció que se lanzará una campaña comunicacional de prevención, indicó que habrá nuevas iniciativas para profundizar la educación sexual integral, dijo que las trabajadoras de la línea 144 pasarán a ser empleadas estatales y detalló que en las distintas políticas se pondrá el foco no sólo en las víctimas sino también en las masculinidades.

En ese sentido, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, recordó que “es el segundo 8 de marzo que tenemos que asumir responsabilidad desde el ministerio, en trabajar en las políticas de género y en particular en un tema tan importante como son las violencias de género”.

“Muchas veces dije que ante esta cuestión horrorosa, yo como gobernador pero también como varón no debo sacarle el cuerpo”, dijo el mandatario y subrayó su compromiso para “acompañar esta problemática y dar respuestas eficaces”.

