En octubre hubo tres secuestros extorsivos en todo el país; uno vinculado a Quilmes

En cuanto a la duración, en dos de los casos los secuestradores mantuvieron cautiva a su víctima por un lapso de una a tres horas, mientras que el restante no fue un secuestro exprés, ya que fue el hecho del comerciante que estuvo cinco días privado de su libertad. En dos de los secuestros hubo pago de rescate, mientras que en el otro la liberación se dio sin entrega de dinero.

