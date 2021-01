En medio de la polémica por las clases presenciales, Pablo Alaniz se reunió con docentes de Varela

Romina Alderete se reunieron esta tarde con docentes varelenses para dialogar sobre la importancia de la vuelta a clases y cómo fue llevar a cabo su labor durante la cuarentena. El concejal Pablo Alaniz y su parse reunieron esta tarde con docentes varelenses para dialogar sobre la importancia de la vuelta a clases y cómo fue llevar a cabo su labor durante la

Los referentes conversaron con Marita, Betty y Claudia sobre las limitaciones que tienen millones de chicos y docentes del país para poder continuar con las clases de modalidad virtual y la importancia de volver a estar en contacto con sus compañeros y amigos.

“Es innegable la labor y el sacrificio que hicieron nuestros docentes durante todo el 2020, haciéndole frente a una situación atípica, muchas veces sin las herramientas necesarias. Esperamos que para marzo estén dadas la condiciones y que todos vuelvan a las aulas de manera segura”, expresó Alaniz.

Durante la semana, el concejal recorrió algunas calles de Villa Brown junto a Aldo, visitó a José en Pico de Oro y a Gustavo en Zeballos Centro.

“Gustavo, como tantos otros varelenses, está muy preocupado por la inseguridad y el avance de las drogas en el municipio. Me quedo con algo muy importante que me dijo y es que, no debemos dar ni un paso atrás en materia de narcotráfico”, contó Alaniz.