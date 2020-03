En mayo será el juicio por el caso de Paula Martínez

Up Next

El caso de Paula Martinez tomó trascendencia en las últimas horas a partir que la mujer denunciara haber sido golpeada y amenazada por familiares de los encartados, motivo que permitió que los jueces decidieran no conceder el recurso de morigeración solicitado.

Se conoció en las últimas horas que el Tribunal Oral 4 de Quilmes no hizo lugar a un pedido de morigeracion de prisión solicitado por la defensa de Gustavo Carbonel, uno de los imputados por el abuso de Paula Martinez, una joven de Florencio Varela que fue violada años atrás. Además Carbonel como Diego Domínguez serán juzgados desde el 15 de mayo imputados del abuso sexual.

