En los Tribunales de Quilmes se debaten dos casos de abuso sexual en niñas víctimas de sus padrastros

Los casos por abuso sexual colman la grilla de debates y audiencias en todos los Departamentos Judiciales del país; en todos la victima remarca haber vivido situaciones que la traumaron para toda la vida. Los casos denunciados no diferencias sexo, edad o clase social, y en la gran mayoría el victimario está dentro de la casa de la víctima. Esta semana, comenzó el año judicial y en el Departamento Judicial de Quilmes se llevan adelante dos debates con similares características: dos menores que denunciaron haber sido abusadas sexualmente por quienes debían cuidarlas, la pareja de sus madres. A continuación los detalles de las primeras audiencias.

Pico de Oro: su padrastro la tenia amenazada para abusarla

Con el relato de la víctima como de la madre de ésta continuo la audiencia en el juicio que se le sigue a un vecino de Pico de Oro de Varela, abuso sexualmente entre 2011 y 2013 de su hijastra. En su relato la menor aseguró que el imputado la mantenía amenzada de “matar a la familia” en caso de contar las prácticas a la que la sometía.

El testimonio de la mujer fue tan contundente que la fiscal María de los Angeles Attarian Mena amplió la acusación en contra de Jorge Czech en el juicio que se le sigue en el Tribunal Oral Criminal 1 de Quilmes; sin embargo los jueces no hicieron lugar a la requisitoria. Tanto la madre como la hija explicaron que el acusado las golpeaba y mantenía amenazadas.

La acusación en contra del encartado es “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia con la víctima y la situación de guarda y cuidado”. Los hechos denunciados se dieron en un campo entre 2011 y 2013. Y se espera que en las próximas audiencias se lleven adelante los alegatos de las partes con los pedidos de pena.

Solano: abusaba de la hija de su expareja desde que era una nena

Un vecino de San Francisco Solano comenzó a ser juzgado acusado de haber abusado sexualmente durante nueve años de la hija de su expareja en la casa que compartían.

“Contundente y estructurado” fue el relato que describió la perito psicologa de la joven en las entrevistas mantenidas en sede judicial y que comprometerían al encartado. José María Spinetti se mostró en varios tramos de la declaración de la víctima como contrariado, no pudiendo creer lo que la denunciante relataba ante los jueces del Tribunal Oral 4, Alberto Ojeda, Andrea Calaza y Mario Caputo. Sin embargo la joven relató con detalles los presuntos abusos de los que sufrió durante años: “mi mamá no me creía”, indicó a preguntas del fiscal Claudio Pelayo como de la defensora oficial, Silvia González.

Los hechos se dieron años atrás en una finca de la calle 806 en la localidad quilmeña: “les narre todo a mi padrino y al final ahi me creyeron”. “El nos pegaba constantemente (en relación al imputado)”, puntualizó la mujer a preguntas de las partes en el juicio que se celebra en la sala del tercer piso de la sede de Penales de Yrigoyen 475.

La perito que declaró en la causa manifestó que “la menor estaba ubicada en tiempo y espacio “. Los jueces del TOC 4 seguirán en próximas audiencias con el proceso oral y público.