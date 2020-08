En Ingeniero Allan juntan firmas para presentar un petitorio:“Estamos rompiendo la cuarentena por algo que es muy necesario: seguridad”

La inseguridad parece no tener fin, y la gente se ha cansado de esperar soluciones y respuestas de la policía. En Ingeniero Allan, llevan más de 20 días reuniéndose y juntando firmas para presentar junto a un petitorio a la intendencia de Florencio Varela. Claman por luminarias, cámaras municipales y mayor presencia de seguridad.

“Desde que comenzó la pandemia se incrementaron los casos de inseguridad” narró Carmen y relató “antes podías salir a comprar, pero ahora no podemos estar ni en nuestras casas porque nos rompen las puertas y entran”.

“Hoy estamos viviendo en tierra de nadie” continua y enumera “ los tipos entran a cualquier hora del día- de noche o de día- amenazan a la gente con armas y les dicen que si no les dan las cosas de valor o el dinero les violan a las hijas… y no podemos seguir viviendo asi, sin que nadie nos escuche” remarcó la mujer.

El asesinato de la vecina Lucrecia Itatí Borda (50) en su casa de la calle 1136 esquina 1149, de La Carolina, durante la madrugada del 12 de julio, y el violento ataque del 22 de julio al chofer de la Línea 324 Cristian Alcaraz cuando circulaba con el ómnibus por la zona de calle 1209 y 1266. Colmó la paciencia de la comunidad de habitantes de Ingeniero Allan quienes comenzaron a recolectar firmas para presentar el próximo 21 de agosto un petitorio al intendente de Florencio Varela.



“Estamos rompiendo la cuarentena por algo que es muy necesario: seguridad. No queremos ser la próxima víctima que no pueda contarlo” relató a este medio uno de los organizadores y remarcó “salimos a puntos puntuales donde la gente firma el petitorio o nos entrega las planillas con las firmas que juntaron. Esta es la primera vez que decidimos unirnos todos los vecinos de Ingeniero Allan, por todos. Merecemos vivir tranquilos, sin miedo”.

No vivir tranquilos

Allan era una localidad tranquila, de gente humilde y trabajadora, pero desde el comienzo de la pandemia ( marzo) la delincuencia se apoderó de las calles y atemoriza dia y noche a la barriada.

“Nos turnamos para dormir” asegura Marta y enumera “ No somos los únicos. Acá podes hablar con todos los vecino. Cualquiera al azar te va a decir que en su casa algunos duermen de día , para a la noche cuidar de que no le entren a robar” .



Asimismo, varios vecinos que dialogaron con este medio relataron que los delincuentes “ están zafados” y expresan eso ya que “ entran a las casas, son muy violentos y amenazan de violar a las mujeres que están”. “ Acá algunos de los que sufrieron el ingreso a sus casas, puede que no te lo digan por miedo, pero los delincuentes amenazan con violar a las nenas si no les dan lo que ellos quieren”.

Petitorio y cacerolazo

Más allá del petitorio que se encuentran realizando, desde la comisión de vecinos autoconvocados de Ingeniero Allan están realizando una convocatoria “ Este 21/08/2020, a las 20hs ,cacerolazo por la seguridad de nuestros barrios … Te invitamos a que nos acompañes en este reclamo, dónde Ing. Allan se hace oír y decimos BASTA DE INSEGURIDAD… Reclamamos por nuestro derecho a vivir seguros…”.

El mensaje está circulando por las redes sociales acompañado por un video, en el cual varios vecinos convocan al cacerolazo y narran los hechos de inseguridad que los afectan.

Patrullajes

Desde finales de julio, en la localidad de Ingeniero Allan se desarrollaron operativos policiales y se instaló un modulo policial en Colectora de Ruta 2 y calle 21, pero más allá de eso entre los vecinos no hay tranquilidad aun. “Acá no sirve la policía al ingreso de la localidad. Necesitamos que los policías anden caminando, en motos y en patrullaje por dentro de los barrios: Caracolitos, Carolina. Los delincuentes se ríen, porque los patrulleros no entran a las calles de tierra y menos si de noche no hay iluminación” denunciaron.