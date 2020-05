En busca del “día de la  preeclampsia”, mujeres de todo el país se acompañan para superar una patología silenciosa que afecta a embarazadas de todo el mundo 

En agosto del 2018, ingresó al Senado y a la Cámara de Diputados el pedido de declarar al 22 de mayo como “Día Nacional de Concientización sobre Preeclampsia”, lamentablemente los tiempos en las Cámaras, no son los mismos que para aquellos que enfrentan esa patología, ni para los que están embarazadas y no saben que existe una enfermedad llamada Preeclampsia que no solo puede complicar su embarazo, sino el nacimiento de su hijo. Al conmemorarse otro 22 de mayo y, nuevamente habiendo ingresado el pedido de la diputada Magdalena Sierra, quienes padecieron la enfermedad claman para ser escuchadas por los funcionarios y durante la jornada de día de hoy y siguientes llevaran adelante charlas para visibilizar la problemática.

La Preeclampsia es una complicación médica del embarazo caracterizada por un cuadro de hipertensión arterial y proteinuria que comienza después de 20 semanas de gestación. En algunas pacientes también causa daño a órganos importantes, tales como hígado, riñón, pulmones y cerebro. En el país, anualmente se registran muchos casos donde embarazadas ponen en peligro sus vidas, a de sus embarazos y sin el tratamiento médico adecuado lamentablemente pierden la gestación de sus hijos. Desde hace unos años, jóvenes mujeres que enfrentaron o enfrentan esa patología se reúnen en un grupo de facebook denominado “ Basta Preeclampsia”, donde se contienen, aconsejan y acompañan en el momento más feliz, doloroso y muchas veces triste de sus vidas. Ahora se congregan con el sueño de que el Senado apruebe la ley que ponga a la vista de todos, esta enfermedad silenciosa.

Lucha silenciosa por una ley y por el sueño del hijo deseado

En el grupo “Basta de Preeclampsia”, los testimonios son crudos, dolorosos y están acompañados del temor que da el escuchar “ preeclampsia” de la voz de un médico y comenzar a buscar en internet o en las redes una respuestas ante algo desconocido. Las dudas, las culpas auto infringidas chocan con las palabras del otro lado de la red, ese que tranquiliza, alienta, da su experiencia y aparta toda culpa, acompañando y apoya a esa “nueva integrante” que enfrenta esa silenciosa y peligrosa enfermedad.

Como una más, en el grupo encontramos a Roxana Farías, una varelense de barrio El Alpino, que no quiere que los testimonios del grupo sean solo leídos por pacientes o mujeres que enfrentan la enfermedad, sino que la problemática llegue alto. Hasta el Congreso de la Nación Argentina y la definitiva aprobación de la ley de Preeclampsia, la normativa que además de identificar al 22 de mayo como el día de visibilizarla sea el puntapié inicial para que futuras madres sepan cómo sobrellevarla.

“Nosotras somos mamás que padecimos la enfermedad y a causa de esto perdimos a nuestros hijos” cuenta Roxana y relata que el grupo es “un espacio para concientizar desde nuestras experiencias sumado a profesionales de la salud que nos acompañan”. “Es una patología exclusiva del embarazo. Es la segunda causa de muerte materna en nuestro país seguida por el aborto. Y es una de las principales causas de nacimientos prematuros” enumera.

Sobre la presentación en la Cámara cuenta que “surgió el proyecto de declarar el día de la preeclampsia y que se presentó en 2018 con el expediente 5207-D-2018, que no prosperó”. La norma ya existe a nivel mundial por la iniciativa de “Preeclampsia Foundation (Florida, Estados Unidos). Ellos nos propusieron sumarnos y acá seguimos pidiendo por la ley”.

En argentina, “el proyecto de ley fue presentado en 2018 a cargo de la diputada nacional Magdalena Sierra, tras 2 años de quedar en el mismo lugar, el pasado viernes volvió a presentarse en el Congreso de la Nación con el numero 2077-D 2020, para que de ser aprobado se declare cada 22 de Mayo, el día Nacional de la concientizacion de la Preeclampsia”.

Datos alarmantes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la incidencia de preeclampsia es siete veces mayor en los países en desarrollo que en los desarrollados (2,8% y 0,4% de los nacidos vivos respectivamente). La incidencia en los países desarrollados de Norteamérica y Europa es similar y se estima alrededor de 5 a 7 casos por cada 10.000 partos, mientras que en países en desarrollo es variable, oscilando entre 1 caso por cada 100 embarazos a 1 por cada 1.700 embarazos (1-3). Las tasas de los países africanos como Sudáfrica, Egipto, Tanzania y Etiopía varían de 1,8% a 7,1% y en Nigeria, la prevalencia oscila entre 2% a 16,7%.

En Argentina la tasa de mortalidad materna es del 3,9 cada 10.000 nacidos vivos, siendo la hipertensión responsable del 15,2%.

La preeclampsia es un problema de salud pública y una de las principales causas de muerte materna. La prevalencia oscila entre 1,8-16,7%. La causa sigue desconocida y se asocia a problemas de salud importantes, existiendo muchos retos para la predicción, prevención y tratamiento.

Porqué un día

Las organizaciones de salud materna en todo el mundo se unieron para declarar el Día Mundial de la Preeclampsia el 22 de mayo, y la Organización Mundial de la Salud ha resaltado que la condición tiene un impacto muy desproporcionado en los países de ingresos bajos a medios (PIBM), donde 99% de las muertes relacionadas con Preeclampsia ocurren.

Concientizar sobre la Preeclampsia como una complicación potencialmente mortal de embarazo, es fundamental para reducir el índice de muertes prevenibles por Preeclampsia, una de las causas principales de mortalidad materna e infantil, y fomentar y concientizar la importancia de los controles prenatales para la detección precoz y tratamiento oportuno es el propósito de la instauración de esta fecha.

Información, visibilizarían y concientización

Los sistemas de salud de todas las poblaciones deben identificar y asistir medicamente a las mujeres que están en mayor riesgo de desarrollar preeclampsia por la importante carga económica que demanda esta enfermedad.

Casi 76,000 madres y 500,000 bebés en todo el mundo pierden sus vidas por la Preeclampsia y por trastornos hipertensivos relacionados con el embarazo cada año.

Las mujeres deben comunicarse con su médico de inmediato si presentan alguno de estos síntomas:

Dolor de cabeza intenso que no desaparece incluso con medicamentos. Hinchazón de la cara y las manos

Aumento de peso de más de 1kg en una semana Dificultad para respirar, dolor de pecho. Náuseas después de la mitad del embarazo. Cambios en la visión (manchas, destellos de luz o pérdida de la visión). Dolor en el abdomen superior derecho a menudo confundido con indigestión o gripe. Reducción del movimiento del bebé

A menudo, a las mujeres se les dice que la “cura” para la Preeclampsia es provocar el nacimiento del bebé. Si bien el parto prematuro a menudo es necesario para salvar la vida de la madre y el bebé, provocar el nacimiento del bebé no siempre detiene de inmediato los efectos de la Preeclampsia, que también en algunos casos puede presentarse incluso, por primera vez, hasta seis semanas después del parto. También puede dejar problemas residuales de salud física y / o mental.

Se deben tomar las siguientes medidas para controlar sus embarazos por Preeclampsia y reducir el riesgo:

Hablar con el médico/a antes o al principio del embarazo sobre su riesgo de Preeclampsia. Asistir a todos sus controles prenatales. Controlar su presión arterial y su peso regularmente, y comunicarse con su médico de inmediato, si sus valores y su peso suben más de lo normal. Conocer sus antecedentes familiares, especialmente por embarazo, presión arterial alta y enfermedades del corazón. Comer bien, hacer ejercicio regularmente y mantener un peso saludable.

Con charlas en las redes civilizaran la problemática

Este año debido a la situación actual , desde el grupo “ Basta de Preeclampsia” cuenta Roxana Farias “decidimos usar las redes para seguir concientizando. En Instagram estamos transmitiendo en vivo con distintos especialistas sobre temas que se vinculan con la patología que abordamos y a la maternidad en general. Justamente coincidiendo con la semana del parto respetado y en el marco del día Mundial de la Preeclampsia. E invitamos a que nos busquen en el facebook y en el instagram”.

Más información en : @basta.de.preeclampsia o https://www.instagram.com/basta.de.preeclampsia/

La información que Karina Vera no tuvo

En octubre del año pasado, en los Tribunales Penales de Quilmes, el TOC 1 juzgó y condenó a un médico obstetra por la muerte de una joven embarazada y de sus hijos por nacer.

En el juicio el Dr.Hugo Zarranz de la clínica Modelo de Quilmes fue condenado a 4 años y diez de inhabilitación por el homicidio culposo de Karina Vera (28) quien embarazada de gemelos falleció al no ser tratada, desconocer de la patología que padecía en el marco de la gestación de sus hijos.

El galeno, se comprobó por testimonios en el debate que no informó a su paciente sobre la preeclampsia que padecía, ni le brindó el tratamiento debido al tener todos los síntomas de la enfermedad. De haber conocido Karina lo que padecía ( marzo 2010), su realidad y la de sus hijos habría sido diferente. Por ella, por sus hijos y por la enorme lista de mujeres que perdieron a sus bebes y estuvieron al borde de perder sus vidas o quedar en grave estado es que se necesita con urgencia la aprobación del Congreso de la Nación , la declaración del 22 de mayo como el “Día Nacional de Concientización sobre Preeclampsia.