En 72 horas atacaron a dos choferes en Varela, ayer balearon al conductor de la 383 en Claypole

La ola de robos y ataques a colectiveros en Florencio Varela parece haber regresado o mejor dicho los delincuentes han recrudecido en sus actos. En las últimas 72 horas, dos choferes de distintas líneas de circulación local e interjurisdiccional fueron víctimas de violentos ataques. Al trabajador de la 324 el malviviente le cortó un dedo el martes por la noche en Ing. Allan, y en la madrugada del jueves antes de iniciar con su recorrido, el trabajador de la empresa San Juan Bautista recibió un balazo en su mano de un delincuente que no se llevó nada.

Le dispararon antes de comenzar su recorrido en Claypole

Eran las 4:30 de la madrugada del jueves, cuando Dario Guierrez chofer de la línea 383 se encontraba acondicionando su interno para partir desde Estación Claypole a Florencio Varela, pero no pudo comenzar con su labor ya que fue atacado por un delincuente armado que le disparó.

“ Nos contó que estaba terminando de preparar el colectivo, cuando vio un auto que se detuvo y luego se fue. No vio a nadie, abrió la puerta para terminar todo y salir … y ahí se le apareció un muchacho al grito de que le diera todo” contó Rodrigo Fernandez delegado gremial de los trabajadores.

“ El tipo le gritaba que le diera todo y cuando él intenta darle las cosas , le apunta con el arma y le dispara. Saliendo corriendo” remarcó. “Nuestro compañero recibió un balazo en la mano, ya que él al ver que le apuntaba se puso las manos como cubriéndose… está vivo porque la bala pegó en la mano” manifestó el delegado y aclaró “ el delincuente le disparó y se fue del lugar sin llevarse nada”.

Sobre la salud del conductor, contaron que se encuentra en buen estado, más allá de la situación que vivió. “ Con la bala en su mano, se fue al Hospital Mi Pueblo donde le hicieron curaciones y le dijeron que la bala se le va a salir sola, pero ya intervino la ART y el gremio para acompañarlo en todo lo que necesite” remarcó Fernandez.

Si bien el hecho ocurrió en las primeras horas de jueves, no hubo circulación de ese ramal entre las 4:30 y las 7 de la mañana. “En esas horas se realizaron reuniones entre el personal de la empresa, el gremio que siempre está presente y el Comisario de la seccional de Claypole que se comprometió a poner un patrullero en la zona donde está la cabecera del 383. También hablamos con el Jefe Distrital de Varela, para que también coloquen personal en las zonas que más les preocupa a los trabajadores por la inseguridad” narró el delegado de los trabajadores de la Empresa San Juan Bautista, Rodrigo Fernandez.

Le amputaron un dedo luego de robarlo

Fue con saña lo que los delincuentes hicieron con el joven de 30 años conductor de la línea 324. Pasadas las 22:30 del martes y cuando ingresaba ya en el último recorrido del ramal 6, Christian Almaraz, quien iba con un pasajero a bordo fue abordado por delincuentes que robaron al pasaje y sus pertenencias, pero no solo quedó allí el hecho vandálico “le dije ahí tenes la mochila e hice movimiento para abrirle la puerta y que se baje y el tipo me dijo dame la mano… Sacó una cuchilla grande y pensé que me iba a cortar la mano… fue un golpe secó que me pegó y me cortó el dedo” contó Almaraz, quien refirió que los delincuentes lo atacaron en calle 7 y 17, del barrio La Carolina.

Luego del hecho, el propio chofer ayudado por el pasajero recientemente victimas del robo, fueron hasta a comisaría y de ahí por unos compañeros/ delegados fue llevado a la Clínica Ranelagh donde lamentablemente los facultativos no pudieron hacer el re injerto de las falanges.

Los trabajadores de la Empresa Primera Junta, no es la primera vez que sufren ataques violentos. En junio de 2017, la misma línea sufrió un hecho similar en zona de La Carolina y años antes en la localidad de Bosques.

El servicio de las líneas 324, 501 y 504 volvió a circular desde ayer , luego de que los trabajadores y delegados de la empresa, conjuntamente con representantes de la UTA regional mantuvieron una reunión con el comisario de la seccional Sexta, para el desarrollo de patrullajes en la localidad.