Email Marketing y Covid-19: cómo crear confianza

Esto incluye el uso de métodos de autenticación comunes como DKIM y, sobre todo, DMARC al enviar correos electrónicos, que protegen su propio dominio de ser utilizado indebidamente por spammers para intentos de phishing. Incluso si puede parecer tentador, debe mantener sus manos fuera del distribuidor realmente grande, especialmente en tiempos de pandemia. En vista del mayor volumen de correo y el aumento de la suplantación de identidad, los proveedores de buzones de correo miran más de cerca y luego colocan a los remitentes con correo a una gran cantidad de destinatarios inactivos o inexistentes en una lista de bloqueo. Por supuesto, esto también significa que las listas de contactos deben estar siempre actualizadas (higiene de listas) y no contener ningún archivo.

El mayor tráfico de correo estuvo y no permanecerá sin consecuencias. Los proveedores de buzones de correo registraron repentinamente un aumento importante en el tráfico de datos entrantes y, en ocasiones, no pudieron procesarlo, y los correos importantes a veces se entregaron con retrasos considerables.

En general, y lo más importante, al comienzo de la pandemia, los proveedores de servicios de correo electrónico vieron un aumento en el tráfico de correo electrónico. Pero también desde el punto de vista de los ESP hubo un retroceso en el sector del turismo y la gastronomía. Los mayores aumentos en el tráfico de correo se registraron en el sector minorista, el comercio electrónico y el sector financiero. Sin embargo, la mayoría de ESP registró tasas de apertura y clics más altas, presumiblemente porque la gente estaba más en casa debido a las restricciones de la pandemia. Pero los ESP no vieron realmente un aumento en los correos electrónicos de phishing.

