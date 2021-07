Elevan a juicio la causa contra Karen Marín; la victima recibió dos puñaladas, una en el torax 

Familiares de las víctimas de la “Masacre de Quilmes” pidieron que una oficial no sea ascendida

En su momento, los familiares de la víctima se manifestaron pidiendo que se sepa la verdad. “Facundo fue víctima de un robo, se defendió y lo apuñalaron. Hay una denuncia radicada el día que sucedió. Hay pruebas de lo sucedido, las tiene la justicia. Queremos que dejen de hacer esos escraches por redes y que digan la verdad y no las mentiras que vienen diciendo”.

Y remarca la resolución de elevación a juicio, que “debe asumirse entonces que las lesiones fueron intencionales, en virtud de las características supra reseñadas en los informes, y no como refirió la imputada, producto de un accidente, en ocasión de haberse defendido al ser abordada por un grupo de siete personas armadas con cuchillos y armas de fuego, con los cuales intimidaron a Marín y su pareja”.

