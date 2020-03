El tractor: herramienta imprescindible para el trabajo agropecuario

La empresa fue creada por John Deere en 1838 , en 1984 la comercializó Agar Cross, recién en 1958 la compañía Deere instaló una sucursal en Rosario debido a la demanda de la maquinaria agrícola y en 1959 e asentó en Ingeniero Baigorria lanzando al mercado los primeros modelos, producidos en Argentina ,de los conocidos tractores John Deere 730. Ayudando con equipos de última tecnología a las actividades relacionadas con la ganadería, forraje en cada rubro de la agricultura, vitivinicultura, horticultura, fruticultura, etc.

Cuenta en líneas generales con un chasis, transmisión, alzamientos hidráulicos, motor, cajas de cambio, ruedas, enganches, sistemas de accionamiento para aperos y brazos para acoplar herramientas (arados, empacadoras, cosechadoras, abonadoras etc.) Actualmente poseen un sistema de brazos que se articulan electrónicamente.

