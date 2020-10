El redescubrimiento del marketing en época de pandemia

Quilmes: vecinos se autoconvocaron para decirle ” No a la cárcel” en la localidad

Up Next

Este salto ha permitido, además de ayudar a mantener la comunicación con familias y amigos ya que nunca tantas videollamadas se hicieron en el mundo, sino también para mantener importantes reuniones (se ha descubierto una nueva forma de trabajo latente) o continuar con la docencia y acabar el curso con éxito (poniendo en relieve la necesidad de centros de apostar por las TIC no solo en papel sino en su realidad).

Las nuevas tecnologías no han servido solo para poner en el mapa a empresas y marcas que hasta el momento no habían dado el salto a internet, sino que sirvieron para continuar, en la medida de lo posible, con la vida que se llevaba antes a nivel consumo, pero sin necesidad de salir de casa. En realidad, la digitalización ha dado un salto sustancial precisamente por eso y ha acelerado su imposición en el tejido empresarial que llevaba un ritmo más lento en este campo.

La pandemia ha obligado a empresarios y empresas de todos los sectores a reinventarse y apostar fuerte por las nuevas tecnologías y por la digitalización para intentar paliar las enormes pérdidas económicas que nadie sabe cuándo terminará hasta que vuelva cierta normalidad no solo social sino también en el consumo y demanda. Porque la incertidumbre lastra más que cualquier otra crisis.

Y eso es lo que ha catapultado el interés que tiene inbound marketing y sus resultados si se compara con el outbound marketing, basado en una interrupción que, en una amplia mayoría de casos, no hace sino sacar de quicio a las personas (basta recordar la publicidad entre vídeos, el vídeo al entrar en sitios de noticias…).

No obstante, y pese a que muchos se han visto obligados a pasarse al teletrabajo, la principal carencia de la sociedad sigue siendo la misma: el tiempo.

Pese a que no pocos daban por hecho que la segunda ola de la pandemia sería muy distinta de la primera, el viejo continente ya ha puesto de nuevo en marcha ciertos toques de queda y restricciones amparados en la búsqueda de frenar las consecuencias sanitarias y sociales que podría tener seguir sin medidas para la población. De hecho, España se encuentra en un nuevo estado de alarma que, si no cambia la tendencia, podría durar incluso hasta mayo.

Continue Reading

Advertisement