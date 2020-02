“El problema de energía en Quilmes y los cortes va a seguir”, dijo el Defensor del Pueblo

La Defensoría del Pueblo de Quilmes presentó pedidos de informe ante el ENRE y Edesur con motivo de los incesantes cortes de suministro que se dan en todos los puntos del distrito. “Hay una realidad que tiene que ver con que Quilmes ha crecido en su traza urbanística, pero no se han acondicionado las obras necesarias que acompañen esta realidad”, explicó a este medio el titular del órgano local, doctor Adrián Carrascal. “El problema de energía en el distrito va a seguir, tanto en Quilmes como en el GBA”.

La Defensoría funciona en la sede de la calle Paz en el centro quilmeño y en diálogo con este medio el letrado explicó que “le pedimos al organo de contralor como a la concesionaria los informes técnicos porque la empresa no ha realizado inversiones en torno al servicio. Si tenemos altas temperaturas no hay luz, si llueve, no hay luz, existe una sobrecarga de tensión en las cámaras que son obsoletas; la ciudad ha tenido un desarrollo impresionante, más edificios, crecimiento demógrafico. La situación es tan precaria que lo mismo sucede con los palos de luz que están deteriorados y se caen generan trastornos”.

Más adelante indicó que “Edesur debe tener un plan de contingencia que no existe; otro tema es el de los electrodependientes donde tenemos en juego la vida de las personas. Al no tener luz a esta gente se le va la vida, nadie contempla estas realidades, que cada una de ellas es compleja, pero la realidad marca que Quilmes es pobre, más de la mitad de la población es pobre, el distrito no son los centros comerciales y la mayoría de los vecinos no tiene instalaciones adecuadas de energía y los trastornos son permanentes; esto va a seguir, porque Edesur no ha hecho las inversiones adecuadas”.

Las actuaciones

A requerimiento de Data Judicial el doctor Carrascal se refirió a las actuaciones de la Defensoría en el año 2019 donde los reclamos principales apuntaron a denuncias por basurales a cielo abierto, antenas clandestinas de telefonía celular; industrias que contaminan; falta de recolección de residuos; inspecciones de comercios, dichas intervenciones alcanzaron las 122. En segundo orden sigue las demandas al ENRE como a Edesur con 108.

En tercer orden las denuncias comprenden a MetroGas/ENARGAS con 40; AySa con 35; Telefónica y Movistar con 46; presentaciones a empresas de medicina prepaga 72, entre otros. En total se sumaron 467 intervenciones, de las cuales 181 fueron solucionadas al 10 de diciembre del año pasado.