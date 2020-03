El perro Bruno, clave para incriminar al asesino de Cristina y Ada

Up Next

Y el animal no los desfraudó y marcó la pared que separa la fábrica de la casa de Cristina. En consecuencia, el fiscal ordenó revisar de nuevo el hogar de las mujeres hasta entonces desaparecidas.

El fiscal Jorge Grieco no creyó en su relato y los investigadores policiales lo suponían por el nerviosismo que mostraba Romero al hablar, aunque necesitaban una prueba fuerte que lo incriminara y eso se logró gracias a Bruno, el perro especialista de los Bomberos de Escobar, quienes lo entrenaron para encontrar cuerpos y rastros. Al principio, seis canes revisaron cada rincón de la casa de Cristina, pero no marcaron ningún sector.

Según el sujeto, “A la pequeña Ada, hija de Cristina, la asesinaron para no dejar testigos”, insistió el acusado, que lo único que reconoció inicialmente fue haber “entregado” a su novia y haber limpiado la escena del doble crimen.

