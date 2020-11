El peligro de la desocupación tras la pandemia

Varela: decretan un día de Duelo, con el izamiento a media asta de la bandera varelense por el fallecimiento del ex intendente y ex concejal Julio Alberto Carpinetti

“La idea es que ahora se habilite en forma general y que no haya diferencias entre municipios”, agregó y recordó que, en la fase anterior, la industria “fue lo que más rápido se habilitó, con protocolos y medios de transporte propios”, con lo cual parte de ese camino ya se encuentra allanado.

En ese sentido, la ministra de Trabajo expuso que “la idea también fue empezar a tener un diálogo sobre lo que vamos a hacer a medida que avance la pandemia y se vaya retirando el virus, cosa que no ocurrirá de un día para el otro”.

En ese marco, precisó que los dirigentes gremiales “dijeron que no existe la dicotomía entre salud y economía” y añadió que “ellos comparten las medidas adoptadas (por el gobierno) en la cuarentena”.

“El número de desempleo que nos va a dejar la pandemia se verá cuando se inicie la recuperación. Hoy hay gente sin trabajo, que no tiene un ingreso. Otros tienen su sueldo, pero las empresas están muy complicadas y no sabemos si van a poder subsistir mucho tiempo más”, señaló la ministra.

Durante una entrevista con Radio La Red, la funcionaria provincial expuso que el actual será “un trimestre raro” y evaluó que es complejo medir la desocupación en un contexto en el que “la gente no puede buscar trabajo”.

